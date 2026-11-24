Chủ động chuẩn bị, nâng cao chất lượng tham gia kỳ họp

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại 8 điểm, với khoảng 1.500 cử tri thuộc 19 xã, phường và 1 cuộc tiếp xúc chuyên đề với cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, tổng hợp 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương.

Đoàn đã nhận 8 văn bản trả lời đối với 18/18 kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông tin đến cử tri. Đối với 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tổng hợp, chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật; đồng thời gửi 6 văn bản lấy ý kiến về các dự án luật và nhận được 11 văn bản phản hồi phục vụ đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận tổ - Ảnh: CTV

Dấu ấn từ những ý kiến trách nhiệm tại nghị trường

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, các ĐBQH đoàn Quảng Trị tích cực nghiên cứu, bám sát thực tiễn địa phương, đóng góp ý kiến trên cả 3 lĩnh vực: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong công tác lập pháp, các đại biểu tập trung rà soát những quy định bất cập, thiếu tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các ý kiến đề cập nhiều lĩnh vực thiết thực như tư pháp, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường, quốc phòng và an ninh.

Nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương, tập trung vào xử lý vi phạm hành chính, đấu giá tài sản, bảo vệ trẻ em, quản lý đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đại biểu đề xuất tháo gỡ "điểm nghẽn" trong quản lý tài nguyên, đầu tư xây dựng, kết nối giao thông, quản lý vùng đệm di sản; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về giám sát, các ý kiến phản ánh bất cập trong quản lý đầu tư công, ngân sách, tài nguyên, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân; kiến nghị tăng cường công khai, minh bạch, giám sát và xác định rõ trách nhiệm trong thực thi chính sách, pháp luật.

Đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu góp ý về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ nguồn lực và ngân sách nhà nước; kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chương trình đề ra.

Tại các phiên thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều kiến nghị từ thực tiễn Quảng Trị, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Đối với lĩnh vực năng lượng, đồng chí cho rằng cần gắn phát triển năng lượng tái tạo với thu hút đầu tư và hình thành các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Quảng Trị hiện có 24 dự án điện gió đang vận hành, tổng công suất hơn 1.100MW, tuy nhiên chưa có doanh nghiệp trên địa bàn trực tiếp mua điện. Từ thực tế này, đồng chí đề nghị nghiên cứu cơ chế thí điểm thu hút các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ sử dụng điện xanh; đồng thời hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, bảo đảm minh bạch, ổn định và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh, phát triển đồng bộ nguồn điện, lưới điện, phụ tải và hệ thống lưu trữ sẽ góp phần chuyển hóa lợi thế năng lượng thành động lực thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu và tạo động lực mới để Quảng Trị phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về phát triển du lịch, từ thực tiễn địa phương, đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị chính sách ưu đãi đầu tư phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng danh nghĩa dự án du lịch để phát triển bất động sản thương mại, giữ đất chờ tăng giá. Đồng thời, cần bổ sung chế tài thu hồi ưu đãi, yêu cầu hoàn trả các khoản thuế, tiền thuê đất đã được miễn, giảm đối với những dự án không bảo đảm tiến độ giải ngân hoặc sử dụng đất sai mục đích. Đồng chí lưu ý, nếu không rà soát kỹ các tiêu chí, rất dễ dẫn đến trục lợi chính sách, tình trạng “núp bóng” du lịch để phát triển bất động sản thương mại hoặc làm sụt giảm nguồn thu ngân sách nếu thiếu cơ chế hậu kiểm rõ ràng.

Bên cạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ trực tiếp người dân tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đệm di sản và khu vực biên giới. Từ thực tiễn vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng rộng hơn 220.000ha, với trên 500.000 người dân sinh sống, đồng chí đề nghị có cơ chế hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và cộng đồng làm du lịch quy mô nhỏ tiếp cận tín dụng ưu đãi, đầu tư hạ tầng thiết yếu, xử lý rác thải, nước sạch, hạ tầng số và đào tạo nghề. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với hợp tác xã, hộ nông dân trong cung ứng nông sản, sản phẩm OCOP và dịch vụ văn hóa.

Nhiều ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, đồng thời thu hút sự quan tâm của báo chí Trung ương và địa phương, góp phần chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn Quảng Trị đến nghị trường và cử tri, Nhân dân.

Với vai trò Tổ phó Tổ thảo luận số 4 gồm đại biểu các Đoàn ĐBQH Quảng Trị, Đồng Nai và Điện Biên, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã điều hành 12 phiên thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH trong tổ đánh giá cao.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ĐBQH đoàn Quảng Trị đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 1 dự thảo luật và 2 nghị quyết, gồm: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Luật và các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành rất cao, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thu hồi tài sản.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tham gia 91 lượt phát biểu, gồm 77 lượt thảo luận tại tổ và 14 lượt tại hội trường; 1 lượt tranh luận và gửi 15 văn bản góp ý. Các ý kiến của đại biểu thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, đồng thời bám sát thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của cử tri Quảng Trị, góp phần chuyển tải kiến nghị từ cơ sở đến nghị trường Quốc hội.

Mở rộng kết nối, lan tỏa trách nhiệm qua các hoạt động

Bên cạnh hoạt động nghị trường, các ĐBQH đoàn Quảng Trị tích cực tham gia các hoạt động bên lề như trả lời phỏng vấn báo chí, dự họp các ủy ban của Quốc hội; gặp mặt đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tham gia hoạt động của các hội nghị nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ nghị sĩ và các cuộc gặp mặt ĐBQH chuyên trách.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tham dự lễ đón và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Cùng với đó, các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, các hoạt động gặp mặt tại Phủ Chủ tịch và lễ khánh thành tuyến đường cách mạng Tân Trào-Trung Yên, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào tại tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy di sản dân tộc.

Đoàn cũng thăm, làm việc với một số cơ quan Trung ương, địa phương: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP. Hà Nội, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lai Châu và Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, qua đó tăng cường phối hợp, kết nối và tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Các đại biểu tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư, tổ dân phố, thăm hỏi cán bộ, Nhân dân và trao quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tích cực vận động, kết nối các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đoàn đã cùng với UBND tỉnh kết nối với Chính phủ để bổ sung kinh phí cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ để đề nghị xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 2 trường hợp cử tri kiến nghị với đoàn trước kỳ họp thứ 2.

Những kết quả tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, góp phần đưa tiếng nói từ thực tiễn địa phương đến nghị trường, kết nối nguồn lực và thúc đẩy giải quyết những vấn đề thiết thực của tỉnh. Đây cũng là cơ sở để đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.