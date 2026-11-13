Từ trách nhiệm phát ngôn đến văn hoá nêu gương trên không gian mạng

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng văn hoá ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.

Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị ngày càng chủ động sử dụng báo điện tử, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin chính thống, tạo kênh tương tác trực tiếp với người dân, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Trang Facebook Tràm Xanh thu hút rất nhiều người theo dõi, chia sẻ thông tin.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của không gian mạng, những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin xấu, độc cũng xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi. Đặc biệt, mỗi khi tỉnh triển khai các chủ trương lớn như: sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính sách mới liên quan đến người dân, luôn xuất hiện những luồng thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội. Nếu cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh, chia sẻ hoặc bình luận theo cảm tính sẽ vô tình tạo thêm sức lan toả cho thông tin sai lệch.

Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Cà Mau đã chú trọng xây dựng các kênh truyền thông chính thống trên không gian mạng nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội. Trong đó, Facebook “Tràm Xanh” của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ Cà Mau đã trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin trên môi trường số.

Cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chính thống trên trang Facebook cá nhân.

“Tràm Xanh” chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả và lan toả những tấm gương người tốt, việc tốt. Đáng chú ý, khi xuất hiện những thông tin xuyên tạc hoặc những vấn đề được dư luận quan tâm, “Tràm Xanh” chủ động đăng tải thông tin chính thống, phân tích rõ bản chất sự việc, giúp người dân có thêm cơ sở để nhận diện đúng - sai, hạn chế tác động của tin giả. Cách làm này thể hiện rõ quan điểm “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”, xây dựng “vùng xanh thông tin” trên không gian mạng.

Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ rằng, không gian mạng là mặt trận quan trọng của công tác tư tưởng. Cùng với việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và các quy định của Đảng, mỗi cán bộ cần chủ động chia sẻ thông tin chính thống, lan toả những giá trị tích cực, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh hình ảnh của cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng nơi công tác. Phát ngôn đúng mực sẽ tạo niềm tin; thông tin chính xác sẽ góp phần ổn định dư luận; ngược lại, thiếu chuẩn mực trong ứng xử có thể làm giảm uy tín của cả tập thể.

Chị Trần Thị Ngọc The, chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi, chia sẻ: “Tôi luôn tiếp cận thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chủ động chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực để góp phần định hướng dư luận. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật phát ngôn mà còn là trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ trong môi trường số”.

Facebook Tràm Xanh đăng thông tin chính thống, phân tích rõ bản chất sự việc, giúp người dân có thêm cơ sở để nhận diện đúng - sai, hạn chế tác động của tin giả.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần biến trách nhiệm phát ngôn thành hành động tự giác; mạng xã hội thành nơi lan toả những điều tích cực và tài khoản cá nhân thành “kênh truyền thông”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó cũng chính là mục tiêu mà Chỉ thị số 07 hướng tới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thời đại mới: gương mẫu từ đời sống thực đến không gian số, nói đi đôi với làm, lấy cái đúng để đẩy lùi cái sai, lấy cái tích cực để lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội./.