Nêu gương từ những việc làm cụ thể

Ở thôn Suối Bu, xã Văn Chấn, những đổi thay trong đời sống của đồng bào Mông được vun đắp từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với anh Vàng A Dơ - Bí thư Chi bộ thôn Suối Bu, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ là tổ chức sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị quyết mà quan trọng hơn là cụ thể hóa chủ trương thành việc làm thiết thực, giải quyết vấn đề người dân quan tâm.

Anh Vàng A Dơ - Bí thư Chi bộ thôn Suối Bu (ngoài cùng bên phải) cùng đảng viên trong Chi bộ thăm, kiểm tra chất lượng diện tích trồng chè Shan tuyết trên địa bàn thôn.

Thôn Suối Bu có 378 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, kinh nghiệm phát triển kinh tế của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Chi bộ thôn xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng là hướng đi quan trọng.

Ở cương vị bí thư chi bộ, anh Vàng A Dơ cùng các đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ. Từ phát triển quế, chè Shan tuyết, tre măng Bát độ đến sa nhân và chăn nuôi đại gia súc, các chủ trương phát triển kinh tế được cụ thể hóa thành những phần việc gần gũi với đời sống người dân.

Để chủ trương có sức thuyết phục, chi bộ chú trọng phát huy vai trò tiên phong của từng đảng viên. Những mô hình sản xuất hiệu quả do đảng viên thực hiện trở thành minh chứng thiết thực, tạo niềm tin để người dân học tập, làm theo.

Đảng viên Mùa A Cang là một điển hình khi anh mạnh dạn trồng hơn 2 ha quế và hơn 200 gốc tre Bát độ, mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Cang còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động các hộ trong thôn cùng chuyển đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai. Anh Mùa A Cang cho biết, thời gian tới, gia đình anh tiếp tục chăm sóc diện tích quế hiện có và đa dạng thêm nhiều loại cây trồng.

Từ những đảng viên tiên phong như Mùa A Cang, phong trào phát triển kinh tế ở Suối Bu ngày càng lan tỏa. Chi bộ thôn Suối Bu có 71 đảng viên, trong đó hơn 10 đảng viên xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều đảng viên còn trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các hộ khó khăn cùng phát triển sản xuất.

Bí thư Chi bộ thôn Suối Bu Vàng A Dơ cùng người dân trong thôn thăm mô hình phát triển chăn nuôi trâu bò của hộ trong thôn.

Sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, đảng viên giúp hộ nghèo có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vươn lên. Chị Vàng Thị Cổng, thôn Suối Bu, cho biết: “Nhờ được cán bộ thôn và đảng viên hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi đã biết cách áp dụng vào chăn nuôi trâu, bò, từng bước nâng cao thu nhập”.

Từ sự tiên phong của đội ngũ đảng viên, Suối Bu từng bước hình thành các vùng sản xuất với 100 ha quế, 70 ha chè Shan tuyết, 20 ha tre măng Bát độ và 10 ha sa nhân. Thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/năm/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,7%/năm, hiện còn 4,23%.

Nêu gương để khơi dậy sức dân

Nếu ở Suối Bu, trách nhiệm nêu gương được thể hiện qua vai trò lãnh đạo của bí thư chi bộ và sự tiên phong của đội ngũ đảng viên trong phát triển sản xuất thì tại thôn Ao Sen, trưởng thôn Hoàng Văn Nghĩa lại tạo dấu ấn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến vận động Nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng.

Ông Hoàng Văn Nghĩa - Trưởng thôn Ao Sen cùng bà con Nhân dân kiểm tra chất lượng cây dưa chuột trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển.

Trước đây, sau hai vụ lúa, nhiều diện tích đất sản xuất ở Ao Sen thường bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực. Nhận thấy tiềm năng có thể khai thác, ông Nghĩa đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi phương thức canh tác, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế như ớt xanh, dưa chuột, bí lấy hạt và rau màu vào sản xuất.

Ông Nghĩa cũng trực tiếp hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, mùa vụ và nhu cầu thị trường; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân thôn Ao Sen chăm sóc diện tích cây dưa chuột mới trồng.

Hiệu quả từ những diện tích chuyển đổi đã tạo niềm tin để người dân mạnh dạn làm theo. Bà Hà Thị Mạc, thôn Ao Sen, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, nhưng sau khi được trưởng thôn và cán bộ thôn tuyên truyền, vận động chuyển sang trồng ớt, dưa chuột, tôi nhận thấy hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa”.

Nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, nhiều hộ đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất, có thêm nguồn thu nhập, chủ động hơn trong sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Người dân thôn Ao Sen hiến đất, dịch rào làm đường giao thông nông thôn.

Không chỉ khơi dậy tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế, ông Nghĩa còn tích cực vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn.

Ông Hoàng Văn Nghĩa - Trưởng thôn Ao Sen, cho biết: “Từ năm 2025 đến nay, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 6.000 m² đất, đóng góp trên 300 triệu đồng để mở rộng và làm mới 3,5 km đường giao thông. Đến nay, khoảng 70% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa”.

Theo ông Nghĩa, vận động Nhân dân phải bắt đầu từ sự tôn trọng, lắng nghe và tạo được tiếng nói chung. Mỗi công việc liên quan đến lợi ích cộng đồng đều phải đưa ra bàn bạc công khai, thống nhất trước khi triển khai. Khi người dân hiểu rõ mục đích, thấy lợi ích thiết thực và được tham gia quyết định, họ sẽ chủ động chung sức thực hiện.

Sự đồng thuận ấy thể hiện qua việc nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, góp tiền, góp công để mở rộng đường giao thông. Điển hình như gia đình ông Hoàng Ngọc Xanh hiến 100 m² đất, tự nguyện tháo dỡ cổng và tường rào; gia đình ông Hoàng Hữu Duyên hiến 50 m² đất để mở rộng đường; chị Hoàng Thị Cố hiến hơn 30 m² đất…

Từ những cuộc họp dân được tổ chức dân chủ, những công trình được triển khai trên cơ sở thống nhất và sự tự nguyện đóng góp của mỗi gia đình, vai trò người cán bộ thôn ngày càng được khẳng định bằng uy tín và hiệu quả công việc. Đây cũng là cách làm dân vận thiết thực: lấy lợi ích của người dân làm điểm xuất phát, lấy sự đồng thuận làm điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ chung.

Gieo niềm tin, tạo động lực đổi thay từ cơ sở

Từ Suối Bu đến Ao Sen, mỗi địa bàn có điều kiện và cách làm khác nhau, song đều cho thấy một điểm chung: khi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, dám đi trước, làm trước, người dân sẽ có thêm niềm tin và động lực để cùng hành động.

Ở Suối Bu, sự gương mẫu của bí thư chi bộ, đảng viên được cụ thể hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, sự hỗ trợ các hộ nghèo và việc đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Những tuyến đường giao thông được mở rộng, làm mới giúp người dân thôn Ao Sen đi lại thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ở Ao Sen, người trưởng thôn phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, khơi dậy tinh thần chủ động trong sản xuất và sức mạnh đoàn kết để xây dựng hạ tầng.

Thực tiễn từ hai thôn cho thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên không chỉ tạo chuyển biến trong từng gia đình mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng ở cơ sở. Đây cũng là yêu cầu được Đảng ủy xã Văn Chấn chú trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bà Hoàng Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Chấn, cho biết: “Đảng ủy xã luôn xác định cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân. Thực tiễn tại Ao Sen và Suối Bu cho thấy, khi cán bộ tiên phong bằng những việc làm cụ thể, tạo được niềm tin thì Nhân dân sẽ đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Đây chính là nền tảng để đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững ở địa phương".

Từ những đổi thay ở Suối Bu, Ao Sen, có thể thấy, trách nhiệm nêu gương không còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc mà đã hiện hữu trong từng mô hình kinh tế, từng con đường mới và trong sự chuyển biến của mỗi gia đình. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, khát vọng đổi thay đang được vun đắp, tạo nền tảng để Văn Chấn phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.