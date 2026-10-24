Từ trách nhiệm đến niềm tin (02 kỳ)
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Ngô Tâm - Bùi Trung - Văn Danh - Huy Long - Xuân Long - Thế Ân - Thành Danh - Nguyễn Hường - Yến Thanh.
Tác giả: Ngô Tâm - Bùi Trung - Văn Danh - Huy Long - Xuân Long - Thế Ân - Thành Danh - Nguyễn Hường - Yến Thanh.
Đơn vị: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Kỳ 1: Ánh sáng của lòng dân;
Kỳ 2: Thành tựu lớn bắt đầu từ những việc nhỏ
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-trach-nhiem-den-niem-tin-02-ky-470949.html