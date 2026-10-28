Từ tối 29/10, Hà Nội thông xe toàn bộ cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội mới thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Theo đó, từ 22h ngày 29/10, thực hiện tháo rào chắn và thông xe tại vị trí nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long, sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Đối với hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe, tổ chức rào chắn cục bộ một làn trên tổng số ba làn (chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy) để lắp đặt thiết bị, tổ chức bảo đảm giao thông tại chỗ (thời gian thi công 2 ngày/1 làn xe). Các phương tiện lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, đồng bộ với mặt cắt ngang cầu.

Các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe ngày 15/9.

Trước đó, phương án phân luồng phục vụ công trường dự kiến kéo dài đến giữa tháng 11, với hạn định thi công là ngày 5/11.

Tuy nhiên, nhờ tập trung máy móc và nhân lực để đẩy nhanh các phần việc, hạng mục bê tông xi măng đã đủ điều kiện bàn giao khai thác sớm hơn 7 ngày so với tiến độ thi công và vượt 12 ngày so với thời gian phân luồng giao thông ban đầu.