Từ tình yêu sách đến khát vọng lan tỏa tri thức

Với Trung tá Nguyễn Hữu Hưng, đọc sách không chỉ để tích lũy kiến thức mà còn để hiểu sâu và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn. “Có những điều ban đầu tôi chưa hiểu hết, nhưng khi đọc kỹ hơn, đối chiếu với kiến thức đã biết, tôi lại nhận ra những vấn đề mới”, anh chia sẻ.

Sau này, trên cương vị giảng viên Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Chính trị, việc đọc sách giúp anh củng cố chuyên môn, chuẩn bị bài giảng và giải đáp các vấn đề trong quá trình trao đổi với học viên. Dù công nghệ mở ra nhiều cách tiếp cận thông tin, anh vẫn duy trì thói quen đọc sách để tích lũy tri thức.

Trung tá Nguyễn Hữu Hưng và bài dự thi đoạt giải.

Bài dự thi của anh gồm hai phần: Cảm nhận về một tác phẩm văn học và đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Với phần cảm nhận, anh quyết định lựa chọn tác phẩm Mưa đỏ với bài viết mang tên “Mưa đỏ - Bản hùng ca về tuổi trẻ, máu xương và khát vọng hòa bình”.

Trước đó, anh đã đọc cuốn sách hai lần và cũng hai lần đến thăm Thành cổ Quảng Trị - địa danh gắn liền với tác phẩm. Sự kết nối giữa trang viết và trải nghiệm thực tế khiến cuốn sách trở thành lựa chọn đầu tiên của anh khi cuộc thi phát động. Qua đó, anh mong muốn giới thiệu tác phẩm đến nhiều độc giả hơn, khơi gợi sự quan tâm đến lịch sử và giúp người đọc hiểu hơn về những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Ở phần thứ hai, từ thực tế học tập và công tác trong Quân đội, anh đề xuất sáng kiến “Tủ sách người lính - Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại AI”, hướng đến kết nối cán bộ, chiến sĩ với nguồn tri thức, khuyến khích tự học và gắn việc đọc với nhu cầu học tập, công tác.

Để bài dự thi tạo được dấu ấn riêng, anh chú trọng chiều sâu nội dung thay vì chỉ đầu tư hình thức. Thay vì kể lại diễn biến câu chuyện, anh tập trung phân tích những giá trị và suy ngẫm mà tác phẩm gợi mở. Anh nghiên cứu kỹ thể lệ, xây dựng đề cương, chắt lọc nội dung trong giới hạn 5.000 từ, đồng thời nhờ đồng nghiệp có chuyên môn góp ý. “Tôi không chỉ kể lại nội dung tác phẩm, mà tập trung vào những điều mình cảm nhận được và cách truyền tải những giá trị ấy đến người đọc”, anh chia sẻ. Theo anh, bài viết cần có bố cục chặt chẽ, lập luận logic và thể hiện được góc nhìn riêng của người viết.

Từ cuộc thi, anh nhận thấy phát triển văn hóa đọc trong Quân đội cần xuất phát từ điều kiện thực tế của từng đơn vị. Nguồn sách, không gian và thời gian đọc phải phù hợp với nhiệm vụ của bộ đội; hiệu quả không chỉ nằm ở số lượng sách đã đọc mà còn ở kiến thức tiếp thu và khả năng vận dụng vào học tập, công tác. Đồng thời, anh mong muốn tìm hiểu điều kiện từng đơn vị để đề xuất giải pháp phù hợp, nhất là với bộ đội ở địa bàn biên giới, hải đảo và những nơi còn hạn chế khả năng tiếp cận sách.

Trung tá Nguyễn Hữu Hưng (đứng giữa) nhận danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Hữu Hưng cho rằng tìm kiếm tri thức nhanh chóng không đồng nghĩa với hiểu sâu hay biết vận dụng. Sách vẫn có vai trò trong việc rèn luyện tư duy, giúp người đọc tiếp nhận kiến thức có hệ thống; công nghệ cần được sử dụng phù hợp để hỗ trợ học tập, nghiên cứu. Với anh, điều cốt yếu là xây dựng thói quen đọc thực chất, để tri thức tiếp tục được bồi đắp và vận dụng trong đời sống.