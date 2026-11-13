Từ tình hữu nghị đến hợp tác thiết thực

Lan tỏa giá trị nhân văn

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương là lĩnh vực y tế. Thông qua sự kết nối, hỗ trợ của quận Yongsan, TTYT Quy Nhơn và Bệnh viện ĐH Soonchunhyang (Hàn Quốc) đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Nổi bật trong đó, Trung tâm Phẫu thuật thủy tinh thể Hạnh Phúc được thành lập tại TTYT Quy Nhơn từ tháng 4-2013, được Bệnh viện ĐH Soonchunhyang tài trợ nhiều trang thiết bị chuyên khoa phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Cùng với đó, Bệnh viện ĐH Soonchunhyang còn thường xuyên cử chuyên gia đến trao đổi, hướng dẫn chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, trong đó có các đợt hỗ trợ phẫu thuật định kỳ 1 - 2 lần/năm. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ TTYT Quy Nhơn từng bước làm chủ kỹ thuật, duy trì thường xuyên hoạt động điều trị tại đơn vị.

Bệnh viện Đại học Soonchunhyang hỗ trợ trang thiết bị khám mắt, giúp đội ngũ bác sĩ Trung tâm Y tế Quy Nhơn thuận tiện trong khám và điều trị bệnh cho người dân. Ảnh: Phan Lài

Hiệu quả hợp tác được thể hiện qua sự thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Bà Phạm Thị Khéo (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi được khám bệnh, điều trị về mắt ngay tại TTYT Quy Nhơn nên không phải đi xa mà vẫn có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại”.

Phát huy kết quả đạt được, theo bác sĩ Trần Kỳ Hậu - Giám đốc TTYT Quy Nhơn: Thời gian tới, đơn vị mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Bệnh viện ĐH Soonchunhyang, đặc biệt trong trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các chuyên ngành như tai mũi họng, nội khoa, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Không chỉ trong lĩnh vực y tế, hợp tác giáo dục và giao lưu ngôn ngữ cũng mang lại nhiều kết quả thiết thực. Trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 địa phương, Học viện King Sejong Quy Nhơn (109 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) đã tổ chức 148 khóa học tiếng Hàn miễn phí với 247 lớp, thu hút 3.708 lượt học viên đăng ký. Riêng năm 2026, Học viện đã tổ chức 39 lớp với 576 lượt học viên đăng ký là sinh viên, công chức, người dân...

Chị Phan Thị Như Phượng - Nhân viên tham gia điều phối các lớp học tiếng Hàn tại Học viện - cho biết: Đến với Học viện, người học không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn có thêm hiểu biết về con người, phong tục, đời sống văn hóa Hàn Quốc. Đây cũng là cách góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa 2 địa phương.

Đang theo học tại Học viện King Sejong Quy Nhơn, Trần Thị Bích Ngân (sinh viên năm 3 ngành Hàn Quốc học, Trường ĐH Quy Nhơn) chia sẻ: “Được giáo viên người Hàn Quốc dạy, tôi có thêm nhiều trải nghiệm thú vị”.

Học viên Trần Thị Bích Ngân (bên trái) tự tin nói tiếng Hàn với giáo viên tại Học viện King Sejong Quy Nhơn. Ảnh: Phan Lài

Sự gắn kết giữa Quy Nhơn và quận Yongsan còn được vun đắp thông qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch và các công trình như tuyến đường Yongsan và công trình Nhà hóng mát Hàn Quốc (nhà Hanok) tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh (phường Quy Nhơn Đông).

Quận Yongsan cũng hỗ trợ xây dựng một số công trình phục vụ đời sống người dân Quy Nhơn như nhà tình thương, nhà sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ xe buýt. Qua đó, tạo những dấu ấn sinh động của tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa 2 địa phương.

Kế thừa nền tảng, mở rộng hợp tác

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quan hệ hợp tác giữa TP Quy Nhơn trước đây và quận Yongsan tiếp tục được kế thừa, mở rộng trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và quận Yongsan. Ngày 31-3-2026, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền quận Yongsan đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa 2 địa phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên định hướng tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, đào tạo; duy trì và mở rộng chương trình học bổng, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giảng dạy tiếng Hàn và giao lưu văn hóa. Đối với lĩnh vực y tế, hai bên chú trọng trao đổi chuyên gia, hỗ trợ đào tạo chuyên môn, trang thiết bị khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh Gia Lai.

Các chương trình hợp tác với quận Yongsan tạo điều kiện để người dân Quy Nhơn nói riêng, Gia Lai nói chung tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Phan Lài

Bên cạnh đó, 2 địa phương cũng hướng đến tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, giá trị văn hóa, lịch sử và các sản phẩm đặc trưng của mỗi bên; nghiên cứu tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, kết nối DN du lịch...

Ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực quận Yongsan tại phường Quy Nhơn - cho biết: Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và quận Yongsan được tổ chức vào ngày 10.11 tại Quy Nhơn. Đây là dịp để 2 địa phương nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những thành quả hợp tác và cùng xác định định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.