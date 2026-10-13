Từ tinh hoa đồ uống Việt đến sức hút du lịch Thủ đô

Du khách trải nghiệm thưởng thức đồ uống tại lễ hội. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, trong 3 ngày diễn ra, lễ hội thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Các gian hàng đã giới thiệu và phục vụ khách hàng hàng trăm sản phẩm, thương hiệu đồ uống. Ngay trong ngày đầu tiên, nhiều mặt hàng đã được bán hết và liên tục bổ sung để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Lượng khách tham quan đông đảo cùng sức tiêu thụ tích cực cho thấy sự quan tâm của người dân đối với các sản phẩm đồ uống Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các làng nghề giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Không dừng lại ở hoạt động mua bán, thưởng thức, lễ hội còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa gắn với các loại đồ uống quen thuộc trong đời sống người Việt như trà, cà phê và các thức uống truyền thống. Thông qua việc kết hợp giới thiệu sản phẩm với các hoạt động trải nghiệm, những giá trị văn hóa được tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách.

Một điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay là định hướng khuyến khích các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm hữu cơ, đồ uống ít đường, đồ uống thảo mộc, nước ép từ trái cây tự nhiên và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm mà còn nâng cao nhận thức về tiêu dùng xanh, hướng tới lối sống lành mạnh và trách nhiệm hơn với môi trường.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa gắn với trà, cà phê và các loại đồ uống truyền thống được giới thiệu theo cách tiếp cận mới, kết hợp giữa trải nghiệm, thưởng thức và sáng tạo. Đây cũng là hướng đi góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn của các hoạt động văn hóa, du lịch tại Hà Nội.

Từ kết quả đạt được, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 cho thấy tiềm năng kết hợp giữa quảng bá sản phẩm, phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch. Những sản phẩm đồ uống không chỉ mang giá trị thương mại mà còn chứa đựng câu chuyện về nguyên liệu, phương thức chế biến, tập quán thưởng thức và bản sắc của từng vùng miền. Việc khai thác những giá trị này thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và quảng bá có thể góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong cả nước.