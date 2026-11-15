Từ tinh hoa ẩm thực đến sức mạnh thương hiệu văn hóa quốc gia
Một món ăn có thể bắt đầu từ những nguyên liệu bình dị, nhưng phía sau hương vị ấy là câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và tâm hồn của cả một dân tộc. Phở, bánh mì, bún chả hay những món ăn đặc trưng của từng vùng miền đang ngày càng hiện diện rộng rãi trên bàn ăn quốc tế, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu. Khi ẩm thực không chỉ dừng lại ở sức hấp dẫn vị giác mà trở thành phương thức quảng bá bản sắc, kết nối văn hóa và tạo dựng thương hiệu quốc gia, việc phát huy giá trị của kho tàng ẩm thực Việt Nam cần được nhìn nhận như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và hội nhập quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-tinh-hoa-am-thuc-den-suc-manh-thuong-hieu-van-hoa-quoc-gia-246261115175049786.htm