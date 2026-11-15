Từ tinh hoa ẩm thực đến sức mạnh thương hiệu văn hóa quốc gia

Nhắc đến phường Cảnh Thụy, thành phố Bắc Ninh nhiều người nhớ ngay đến món bánh khoai dân dã đậm hương vị đồng quê. Trải qua bao đổi thay của thời gian, khi quá trình đô thị hóa khiến diện tích trồng khoai sọ ngày càng thu hẹp, người dân vẫn giữ nghề làm bánh khoai ở đây như một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực, gói trọn hương đất, tình quê.