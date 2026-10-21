Từ tình bạn bền lâu đến tương lai xanh

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

55 năm vun đắp tình hữu nghị, Việt Nam và Đan Mạch cùng mở chặng đường hợp tác mới. Từ nền tảng tin cậy, hai nước gắn kết thế mạnh và khát vọng phát triển, hướng tới thịnh vượng xanh, vì cuộc sống tốt đẹp của người dân hôm nay và các thế hệ mai sau.

55 năm trước, khi Việt Nam còn trong những năm tháng chiến tranh, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hôm nay, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Hai dấu mốc được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến gợi lên chiều sâu của một tình bạn: biết đến với nhau trong gian khó, bền bỉ vun đắp sự gắn bó và cùng mở lối tới tương lai.

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong quan hệ giữa các dân tộc, thời gian có ý nghĩa bởi những điều con người đã làm cho nhau. Một sự sẻ chia đúng lúc, một cam kết được thực hiện, một công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng đều có thể để lại dấu ấn lâu bền. Qua nhiều thế hệ, những điều ấy tích lũy thành lòng tin, giúp hai đất nước dù cách xa về địa lý vẫn tìm thấy sự gần gũi trong cách nhìn về con người và cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary, Thái tử Christian và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bởi vậy, bước phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch mang theo cả sự trân trọng và niềm kỳ vọng. Trân trọng những người đã đặt nền móng, gìn giữ tình hữu nghị; kỳ vọng vào những thế hệ sẽ tiếp tục làm cho tình bạn ấy đơm hoa bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch, gắn kết thế mạnh của bạn với tiềm năng và dư địa phát triển của mình, thể hiện một tư thế hợp tác chủ động, cởi mở và bình đẳng. Đồng hành là cùng hiểu những điều mỗi bên đang cần, cùng nhận lấy phần việc mình có thể đóng góp và cùng chăm lo cho thành quả chung. Khi sự tin cậy gặp khát vọng vươn lên, hợp tác có thêm động lực để đi vào chiều sâu.

Đan Mạch có thế mạnh trong chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực được lãnh đạo hai nước quan tâm thúc đẩy. Sự kết nối ấy mở ra cơ hội để mỗi dự án trở thành một nơi trao truyền kinh nghiệm, mỗi công việc chung góp phần nâng cao năng lực của con người. Giá trị lâu dài sẽ lớn thêm khi người lao động được học những kỹ năng mới, doanh nghiệp có cơ hội trưởng thành và cộng đồng được hưởng những điều kiện sống tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ đây, khát vọng “thịnh vượng xanh” hiện lên với ý nghĩa gần gũi và sâu xa. Đó là mong muốn về một cuộc sống đủ đầy trong bầu không khí trong lành; về những dòng sông được gìn giữ, những nguồn tài nguyên được sử dụng có trách nhiệm; về những đứa trẻ lớn lên với cơ hội học tập, sáng tạo và niềm tin vào ngày mai.

Trong khát vọng ấy có một chiều sâu văn hóa: biết nghĩ tới người khác và biết dành phần cho tương lai. Mỗi lựa chọn phát triển hôm nay đều để lại dấu vết trong cuộc sống mai sau. Một nền kinh tế bền vững vì thế cần được xây dựng bằng cả năng lực sáng tạo và ý thức gìn giữ, để thành quả của thế hệ này tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội của những thế hệ tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen - một trong những trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất tại Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đưa khát vọng ấy thành hiện thực đòi hỏi sự tận tâm trong từng công việc. Tình hữu nghị sẽ có thêm sức sống qua một chương trình hợp tác được thực hiện đến nơi đến chốn, một công nghệ được ứng dụng hiệu quả, một sáng kiến giúp người dân cải thiện sinh kế. Chính những kết quả cụ thể làm cho các cam kết lớn trở nên gần gũi, để người dân cảm nhận được ý nghĩa của quan hệ giữa hai đất nước trong đời sống hằng ngày.

Cùng với hợp tác phát triển, những cuộc gặp gỡ văn hóa, những kết nối giáo dục và giao lưu giữa người dân sẽ tiếp tục bồi đắp sự thấu hiểu. Khi một người trẻ tìm thấy cảm hứng học hỏi từ đất nước của bạn, khi một tác phẩm nghệ thuật chạm tới trái tim người xem ở phương xa, tình hữu nghị có thêm những người gìn giữ và tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Năm mươi lăm năm là một hành trình đáng trân trọng. Từ nền tảng ấy, Việt Nam và Đan Mạch có thể cùng gieo những hạt mầm mới bằng lòng tin, tri thức và trách nhiệm. Để mai này, khi nhìn lại chặng đường hôm nay, các thế hệ sau nhận ra rằng tình bạn giữa hai dân tộc đã góp phần làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, và thế giới họ được trao lại vẫn còn nguyên những chân trời xanh.

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