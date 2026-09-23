Tự tin với mô hình kinh tế tổng hợp

Anh Thắng (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi giun quế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 1995, khi còn là cậu học trò cấp 2, trong một lần bơi trên sông, anh Thắng không may bị một cành cây va vào mắt, gây tổn thương nghiêm trọng. Sau tai nạn, anh mất hoàn toàn thị lực ở một mắt.

Anh kể: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn, diện tích đất canh tác ít, thiếu vốn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên thu nhập rất bấp bênh”.

Sau khi tham gia Hội Người mù thành phố Huế, anh Thắng có cơ hội được học nghề. “Tôi được học từ nghề massage, chăn nuôi đến tin học và tự tin tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương cũng như năng lực của bản thân”, anh chia sẻ.

Năm 2010, anh bắt đầu thử sức với nghề nuôi cá. Ban đầu, mô hình chỉ là một hồ cá nhỏ. Nhận thấy nhu cầu của người dân tăng cao, anh bắt đầu học hỏi quy trình nuôi cá giống.

Từ năm 2018, gia đình anh được Hội Người mù thành phố tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, mỗi đợt 40 triệu đồng, anh Thắng đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thành công mô hình nuôi cá thịt kết hợp cá giống, chủ yếu là các loại cá trê và cá trắm cỏ.

“Hiện nay, tôi duy trì 4 lồng cá, mỗi năm cho sản lượng hơn 2 tấn, gồm cả cá thịt và cá giống. Trung bình cá thịt có giá khoảng 80.000 đồng/kg, cá giống dao động từ 90.000 - 140.000 đồng/kg tùy kích cỡ”, anh Thắng chia sẻ.

Ngoài ra, anh Thắng còn mở rộng hoạt động chăn nuôi, trồng trọt theo hướng đa dạng hóa. Cùng với nuôi cá, anh còn nuôi bò sinh sản, đồng thời phát triển thêm mô hình trồng rau hữu cơ. Đến nay, vườn rau của anh đã trở thành địa chỉ cung cấp rau sạch thường xuyên cho các trường mầm non và chợ truyền thống trên địa bàn.

Anh Thắng chia sẻ: “Cỏ được trồng để phục vụ chăn nuôi, chất thải từ vật nuôi được tận dụng cho các khâu sản xuất khác. Tôi đang thử nghiệm nuôi giun quế trên hai ô, tổng diện tích khoảng 18m² để vừa làm nguồn thức ăn cho cá, vừa cung cấp con giống cho bà con có nhu cầu”.

Tháng 5/2026, anh Thắng tiếp tục đầu tư 300 triệu đồng để đi học tập kinh nghiệm nuôi hươu, xây chuồng trại và mua con giống. Hiện nay, chuồng nuôi của anh có 5 con hươu. Đây là mô hình khá mới tại địa phương nên anh xác định vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trước khi tính đến chuyện mở rộng.

Theo anh Thắng, khó khăn lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế vẫn là nguồn vốn và kỹ thuật sản xuất. Từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp, gia đình anh Thắng có doanh thu trung bình mỗi năm hơn 240 triệu đồng.

Không chỉ tự mình phát triển kinh tế, anh Thắng còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên có cùng hoàn cảnh. Trong đó, anh Lê Văn Ngạn và anh Hồ Văn Vá, cùng ở xã A Lưới 3 là những người đã được anh trực tiếp hướng dẫn cách lựa chọn vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình.

Ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người mù thành phố Huế đánh giá: “Anh Hồ Văn Thắng là học viên được đào tạo nghề nông nghiệp, chăn nuôi tại Trung tâm dành cho người mù. Anh đã chủ động xây dựng, làm chủ mô hình sản xuất, ổn định sinh kế. Mô hình của anh là một trong những minh chứng cho hiệu quả của đào tạo nghề gắn với hỗ trợ vốn và tạo việc làm cho hội viên”.