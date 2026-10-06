Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khu Nghi lễ thờ Tổ là nơi thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dịp Tết Độc lập 2/9, không gian tâm linh đặc biệt này được giới thiệu tới nhân dân và du khách. Hà Nội định hướng phát huy giá trị Khu Nghi lễ, xây dựng nơi đây thành địa chỉ văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, để khách tham quan tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương

Trong 2 ngày 10 và 11/10, tại Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ diễn ra các chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên và đồng bào. Điểm nhấn là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại Quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

9 giờ ngày 10/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đồng bào đại diện 54 dân tộc thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Nghi lễ hướng về nguồn cội, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nhắc nhớ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Từ không gian thờ Quốc Tổ, những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn với cội nguồn dân tộc được kết nối với đời sống văn hóa của các cộng đồng đang sinh hoạt tại Làng.

Chính điện trong Đền thờ Quốc Tổ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Kết nối di sản từ Đất Tổ đến “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc

Ngày 10 và 11/10, tại Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ diễn ra các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Đoàn đại biểu, nghệ nhân và đồng bào Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian gắn với quê hương Đất Tổ như hát Xoan, hát Ghẹo cùng các hoạt động giao lưu văn hóa. Đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau tham gia, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Cùng với đồng bào các dân tộc đang sinh hoạt tại Làng, các sắc màu văn hóa tạo nên không gian kết nối “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Không gian xanh mát bên trong Khu Nghi lễ thờ Tổ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Dịp này, Làng tổ chức nhiều không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc gắn với đời sống cộng đồng. Du khách thực hành làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ; tham gia đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương; tìm hiểu nghề truyền thống, sản phẩm thủ công và ẩm thực dân tộc qua các chương trình trình diễn.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra trưng bày, triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, giới thiệu khoảng 100 ảnh, pano về quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và sự kết nối các giá trị di sản.

Biểu tượng Chim Lạc bên trong không gian Khu Nghi lễ thờ Tổ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh đó là không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và những món ăn tiêu biểu của Thủ đô. Du khách cũng tìm hiểu đặc sản, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ và các địa phương.

Chương trình “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối di sản giữa Hà Nội với các địa phương và bổ sung sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh gắn với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp nghệ nhân, đồng bào và cộng đồng địa phương giao lưu, trình diễn, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống tới nhân dân và du khách.