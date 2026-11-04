Từ tin người dân Campuchia cung cấp, tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/11, thông tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52), Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Rattanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia).

Theo đó, tại tỉnh Rattanakiri, ông Sêu Soen (52 tuổi, làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav) cung cấp thông tin do cha ông kể lại trước khi qua đời. Theo ông Sêu Soen, giai đoạn 1966-1969, cha ông từng là du kích địa phương, tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và chôn cất một số chiến sĩ hy sinh do trúng bom tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ 4,5km về phía Đông.

Từ thông tin này, Đội K52 xác minh, đối chiếu với các địa điểm từng có bộ đội Việt Nam đóng quân, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực suối Ia Chut.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Huy Bắc

Tại tỉnh Stung Treng, thông tin của ông Đeng Keo (67 tuổi, ở Phum Pha Băng, xã Thmo Keo) cũng giúp đơn vị tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang.

Còn tại tỉnh Preah Vihear, ông Chay Ly (67 tuổi, làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep) cung cấp thông tin về khu vực có dấu tích chôn cất bộ đội Việt Nam.

Theo ông Chay Ly, trong quá trình phát rừng làm nương rẫy đã phát hiện 2 hố đất sụt xuống cùng một số mảnh tăng màu xanh nằm trên mặt đất, gần nơi trước đây bộ đội Việt Nam từng đóng quân.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Huy Bắc

Khi biết Đội K52 sang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam, ông đã chủ động thông báo cho đơn vị. Qua tìm kiếm, Đội K52 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Được biết, cả 6 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính và không còn nguyên vẹn. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dép cao su, tăng, võng, giày bộ đội, dây thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc penicillin (kháng sinh), lược và một số vật dụng cá nhân.

Hiện, Đội K52 đã thu thập mẫu sinh phẩm từ răng, xương để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.

Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.