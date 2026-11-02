Từ tin báo của người dân, tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ bên bờ ruộng cũ

Ngày 2/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước (TP. Đà Nẵng), chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng được tổ chức trang trọng.

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp, địa phương nắm được tại thôn Phước Xuyên có 4 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các liệt sĩ được người dân chôn cất tại khu vực trước đây là bờ ruộng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi, khiến công tác xác minh, định vị và tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, đồng thời phối hợp triển khai các bước xác minh, tổ chức tìm kiếm. Qua quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu và an táng, lãnh đạo xã Nam Phước xúc động chia sẻ, đây không chỉ là nghi lễ tri ân mà còn là sự trở về đầy xúc động của những người đã đi qua chiến tranh, mãi mãi nằm lại giữa núi rừng trong những năm tháng khốc liệt. Đó cũng là sự tiếp nối nghĩa tình của các thế hệ hôm nay đối với những người đã lấy sự hy sinh của mình làm nền móng cho hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no của dân tộc.

Ngay sau lễ viếng và truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.