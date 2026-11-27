Ngày 27/11, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, quy tập thêm ba hài cốt tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng)

Theo đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm ba hài cốt. Hài cốt thứ nhất có các phần xương ống chân, xương ống tay, hộp sọ, xương hàm và 22 chiếc răng. Di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm một bia xi măng, một mảnh bom và một viên đạn AK.

Hài cốt thứ hai có các phần xương ống chân, xương ống tay, hộp sọ, xương hàm và 13 chiếc răng. Di vật đi kèm gồm một hạt nút áo và một mảnh bom.

Hài cốt thứ ba có các phần xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và 22 chiếc răng. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm bốn chiếc cúc áo bằng đồng.

Như vậy, với ba hài cốt vừa được phát hiện ngày 26/11, tổng số hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong đợt này tại xã Quế Phước đã nâng lên 10.

Đáng chú ý, những thông tin do người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng xác định, khoanh vùng nhiều vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Cụ thể, tại thôn Thạch Bích, ông Võ Chí và ông Trương Cam cùng trú tại địa phương đã chỉ dẫn khu vực ven suối ở Gò Đình - nơi từng có trạm xá trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và được người dân cho biết có khả năng còn các phần mộ.

Tại thôn Phước Hội, các ông, bà Nguyễn Duy Minh, Phạm Thị Việt và Phạm Tuấn Kiệt cung cấp thông tin về bốn vị trí nghi có mộ tại khu vực vườn Cửu Thoại, ven sông Thu Bồn.

Từ những nguồn tin này, lực lượng tìm kiếm tổ chức khảo sát, khoanh vùng và lần lượt phát hiện các hài cốt. Ngày 16/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt tại thôn Phước Hội; ngày 18/11, phát hiện thêm một hài cốt tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích.

Ngày 19/11, tại thôn Thạch Bích, tổ công tác tiếp tục phát hiện hai hài cốt cùng hai bia xi măng. Phần chữ còn đọc được trên hai bia ghi “Tô Ng... Lang”, Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93 và “Nguyễn Gia...”, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96.

Đến chiều 25/11, địa phương thông tin đã quy tập thêm ba hài cốt tại thôn Thạch Bích. Trong đó, một bia xi măng có thông tin về Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96.

Những thông tin, chỉ dẫn của người dân địa phương đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ, cùng những di vật được phát hiện là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính các liệt sĩ.