Từ tin báo của người dân nước bạn, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 2/11, thông tin từ Đội K51 - Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ nguồn tin báo của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, đơn vị đã tiến hành cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ là Bộ đội Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Theo thông tin, trong quá trình đi làm rẫy tại khu vực suối Ô Tôi (thuộc địa bàn phum Tu Svai, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri) và khu vực hạ nguồn suối Đắk Đam (thuộc địa bàn phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri), một số người dân bản địa nơi đây đã phát hiện nhiều dấu vết khả nghi là nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ Bộ đội Việt Nam nên đã trình báo cho Đội K51.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri (Ảnh Đội K51).

Tiếp nhận tin báo, ngày 1/11, Đội K51 đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang nước bạn và chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường, tiến hành khảo sát. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng các vị trí, lực lượng đã tổ chức đào xới, tìm kiếm và kết quả đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật của Bộ đội Việt Nam như: cúc áo, quần bộ đội, lọ thuốc penicilin, bút bi, đế giày vải… Hiện cả 2 hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của đơn vị. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 10 được Đội K51 quy tập sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027 tại Campuchia.

Nhiều di vật được tìm thấy trong phần mộ của 2 liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri (Ảnh Đội K51).

Cùng ngày, Đội K51 cho biết thêm, đơn vị cũng vừa phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại địa bàn Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ông Dương Thanh Tu (SN 1963, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ) đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ trình báo về việc hiện ông đang chăm sóc một phần mộ liệt sĩ không rõ danh tính.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 phối hợp cùng lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nước bạn đưa hài cốt về nơi thờ cúng (Ảnh Đội K51).

Theo lời ông Tu, trước đây, ông Trần Công Thành (tên thường gọi là Bốn Thành) có tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. Vào năm 1966, trong một trận đánh tại địa phương, ông Trần Công Thành có trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ hy sinh. Trong 3 liệt sĩ hy sinh này có liệt sĩ Dương Thị Bảnh, là chị gái của ông Tu. Sau khi hoà bình lập lại, phần mộ của liệt sĩ Dương Thị Bảnh và một liệt sĩ khác (chưa rõ danh tính) đã được người thân quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tiến hành khai quật một liệt sĩ tại địa bàn Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ (Ảnh Đội K51).

Theo lời kể của ông Trần Công Thành, phần mộ liệt sĩ còn lại là nữ, không rõ tên và quê quán bị trúng bom cháy được cứu chữa tại Bệnh xá Suối Đá, thôn Suối Phẩn (nay là thôn Mỹ Thành) nhưng do vết thương quá nặng bà đã hy sinh và được chính ông Trần Công Thành chôn cất gần 2 liệt sĩ trước đó. Từ đó, hằng năm ông Trần Công Thành và ông Tu thường xuyên chăm sóc phần mộ nữ liệt sĩ này. Cách đây khoảng 5 năm, ông Trần Công Thành do tuổi cao, sức yếu đã qua đời và phần mộ do ông Tu chăm sóc.

Từ nguồn thông tin trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ phối hợp cùng Đội K51 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, gặp gỡ, đối chiếu các thông tin cùng nhân chứng xác định được vị trí. Đến ngày 30/10, các lực lượng đã tiến hành khai quật và quy tập được 1 hài cốt được bọc trong 2 lớp võng dù cùng nhiều di vật của liệt sĩ như: cúc áo quần, khăn voan, tất chân…

Nhiều di vật cùng chiếc võng dù được tìm thấy trong phần mộ của nữ liệt sĩ tại địa bàn Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ (Ảnh Đội K51).

Qua đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện, xác định đây là hài cốt của nữ liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo đúng quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ nhân dân, các nhân chứng và cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51. Số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51. Số điện thoại: 0963.965.739; đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0906.354.678.