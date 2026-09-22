Từ tiết học biên cương đến đêm hội Trung thu ấm áp của trẻ em vùng biên Thanh Hóa

Chiều 22/9, hơn 1.000 thiếu nhi xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa cùng tham gia chương trình "Trung thu cho em - Đêm hội Trăng Rằm", với rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ và gặp gỡ các nghệ sĩ. Từ sáng sớm, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các phương án đón, phục vụ thiếu nhi cũng được triển khai.

Chương trình tổ chức tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú TH&THCS Yên Khương, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức, với thông điệp "Một vầng trăng - Ngàn ước mơ". Hơn 1.000 suất ăn, hơn 1.000 phần quà và hơn 1.000 chiếc đèn ông sao đã được chuẩn bị dành tặng các em. Trong chương trình, thiếu nhi sẽ được giao lưu văn nghệ, vui chơi, rước đèn, phá cỗ và gặp gỡ NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long cùng các nghệ sĩ, tài năng nhí.

Không khí Trung thu cũng đã rộn ràng tại Mường Lát những ngày qua. Sáng 20/9, hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và người dân các bản làng người Mông, người Thái cùng tham gia chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát.

Sự kiện do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức không chỉ là một bữa tiệc văn hóa rực rỡ sắc màu tuổi thơ, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và toàn xã hội đối với những mầm non tương lai nơi vùng biên.

Tỉnh Thanh Hóa dành sự quan tâm đặc biệt với các em thiếu nhi vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Mường Lát là xã vùng biên giới giáp Lào, có nhiều dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú. Các em thiếu nhi người dân tộc thiểu số hào hứng tham gia đêm Trung thu với những món quà nhỏ trên tay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát quà cho các em thiếu nhi Mường Lát.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát quà cho các em thiếu nhi.

Đêm hội Trung thu với nhiều tiết mục múa lân, đóng kịch, hát, múa khiến các em học sinh vô vùng thích thú.

Chương trình là dịp để học sinh vùng cao được vui chơi và cảm nhận sự quan tâm của các cấp, ngành và Bộ đội Biên phòng.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện dành cho trẻ em vùng biên, trước đó một ngày, tại cột mốc quốc giới 281, 50 học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, điểm trường Tén Tằn, tham gia "Tiết học biên cương" số 68 với chủ đề "Biên cương trong trái tim em".

Không có bảng đen, phấn trắng, lớp học diễn ra ngay bên cột mốc. Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, trực tiếp giới thiệu bằng hai thứ tiếng Việt - Lào về đường biên, mốc giới và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

"Tiết học biên cương" cũng trang bị cho các em kiến thức về những hành vi bị nghiêm cấm tại khu vực biên giới và cách xử lý khi phát hiện cột mốc bị xâm hại.

Dưới sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng, các em còn trực tiếp lau dọn cột mốc. Những thao tác đơn giản giúp bài học về chủ quyền lãnh thổ trở nên gần gũi hơn với học sinh vùng cao.

Em Vi Văn Lô, học sinh lớp 5B1, Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, điểm trường Tén Tằn, cho biết, tiết học giúp em và các bạn có thêm kiến thức để trở thành những công dân tốt, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, cho biết, nhiều năm qua, đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức "Tiết học biên cương", qua đó giúp học sinh hiểu hơn về biên giới quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.