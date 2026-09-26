Từ tiếng Việt nào có 10 chữ 'Ô'? Câu đố khiến nhiều người bất ngờ

Tiếng Việt vô cùng phong phú và ẩn chứa vô vàn điều thú vị bất ngờ. Nhiều câu đố mẹo chỉ dựa vào cách chơi chữ đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải “hại não” suy nghĩ.

Liệu bạn có đủ nhanh trí để tìm ra từ ngữ bí ẩn sở hữu tới 10 chữ “Ô” trong cấu trúc của nó? Hãy suy luận thật kỹ, đừng để sự đánh đố làm bạn lạc hướng. Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra đáp án?

Từ tiếng Việt nào có 10 chữ ‘Ô’? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.