“Từ tiếng Việt nào càng thêm vào càng ngắn đi?” là câu đố chơi chữ khiến nhiều người bối rối bởi thoạt nghe, thêm vào phải dài ra chứ không thể ngắn đi.

Để tìm đáp án, bạn hãy chú ý đến nghĩa của từ thay vì đếm số chữ cái, bởi chỉ cần thêm một chút, từ ban đầu có thể mang ý nghĩa khác.

Từ tiếng Việt nào càng thêm vào càng ngắn đi? (Ảnh minh họa)

Hãy thử tư duy ngược, lật mở vấn đề từ một góc nhìn hoàn toàn mới để xem bạn có phải là người nhanh trí nhất tìm ra lời giải đáp.