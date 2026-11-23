Hơn 6.200 camera AI được triển khai trên địa bàn Hà Nội trong 3 tháng tới, kỳ vọng tạo bước đột phá trong giám sát, phân tích lưu lượng phương tiện và điều hành giao thông. Không chỉ hỗ trợ phát hiện vi phạm, hệ thống còn giúp lực lượng chức năng có thêm dữ liệu để nhận diện các điểm ùn tắc, chủ động điều tiết giao thông, hướng tới giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn của Thủ đô.