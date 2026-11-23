Từ tiếng nói thanh niên đến động lực phát triển Thủ đô
Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với thanh niên hằng năm là dịp để tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố. Điều quan trọng là giá trị của mỗi cuộc đối thoại không chỉ nằm ở những vấn đề được trao đổi tại hội nghị, mà còn được thể hiện qua kết quả giải quyết sau đối thoại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-tieng-noi-thanh-nien-den-dong-luc-phat-trien-thu-do-246261123190706508.htm