Từ tiếng nói hội viên đến những giải pháp thiết thực vì phụ nữ

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội với cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đây là diễn đàn để cán bộ, hội viên, phụ nữ phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng những yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số, công tác Hội và phong trào phụ nữ đứng trước những thời cơ, thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề thiết thực của hội viên, phụ nữ.

Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phát biểu đề dẫn hội nghị đối thoại.

Theo bà Trần Thị Thúy Nga, hiệu quả hoạt động Hội không chỉ được thể hiện qua những phong trào thi đua, mô hình hay, cách làm sáng tạo mà còn được đo bằng khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng hành và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống của hội viên, phụ nữ. Thông qua đối thoại trực tiếp, các cơ quan, tổ chức có thêm thông tin thực tiễn để nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp phù hợp.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Tâm thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với dự thảo sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Việc làm và những vấn đề liên quan.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị trực tiếp tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hội nghị đối thoại “Lắng nghe hội viên, phụ nữ nói” năm 2026 tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm: môi trường, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; an sinh xã hội, phát triển kinh tế và bình đẳng giới; chuyển đổi số và nâng cao năng lực tổ chức Hội cơ sở.

Từ thực tiễn địa bàn miền núi, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hóa đã phản ánh tình trạng thiếu sân chơi an toàn cho trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước tại sông, suối. Nhiều phụ nữ còn khó khăn trong phát triển kinh tế, chăm sóc con cái. Địa phương kiến nghị tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động hè an toàn, đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế bền vững để phụ nữ cải thiện thu nhập. Hội viên phụ nữ vùng cao biên giới xã Trường Sơn kiến nghị chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang phát triển sinh kế bền vững, gắn với thế mạnh và bản sắc văn hóa địa phương.

Các cán bộ, hội viên phụ nữ kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Liên quan vấn đề nước sạch, hội viên phụ nữ xã Nam Hải Lăng cũng phản ánh một số khu dân cư chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Hội viên kiến nghị các cấp, sở, ngành và đơn vị liên quan có định hướng, giải pháp và lộ trình cụ thể để đầu tư hệ thống cấp nước phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Định phản ánh tình trạng lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội gây hoang mang, thiệt hại kinh tế cho hội viên; kiến nghị tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo. Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lệ Thủy nêu những bất cập của phần mềm quản lý hội viên khi thường xuyên báo lỗi trùng số căn cước công dân, gây khó khăn trong cập nhật dữ liệu. Địa phương kiến nghị nâng cấp phần mềm, tăng cường đối soát để bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị trực tiếp tiếp thu, giải đáp những nội dung tại hội nghị đối thoại.

Trao đổi, giải đáp các kiến nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan vấn đề sân chơi an toàn cho trẻ em, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước; vận động nguồn lực hỗ trợ các điểm sinh hoạt, vui chơi an toàn cho trẻ em. Đối với phát triển kinh tế, Hội nghiên cứu lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo, kết nối nguồn lực hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phát triển mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Lãnh đạo Hội nhấn mạnh, hỗ trợ phụ nữ cần hướng đến sinh kế bền vững, gắn với nâng cao kỹ năng sản xuất và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Hội sẽ phối hợp với các ngành, địa phương huy động nguồn lực, hỗ trợ vốn, kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, vị thế phụ nữ đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với chuyển đổi số, lãnh đạo Hội đề nghị các cấp Hội nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ số”, phối hợp với lực lượng Công an và Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn hội viên nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội. Các cấp Hội cần khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hội viên trước ngày 30/10/2026; phối hợp với Công an xã xác thực, xử lý các trường hợp trùng lặp thông tin…

Đại diện các sở, ngành, đơn vị cũng đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị vượt thẩm quyền đến cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, phối hợp đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị và các đại biểu trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ bên lề hội nghị.

Theo Ban tổ chức, một điểm mới của hội nghị năm nay là ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị thông qua đường link khảo sát và mã QR, tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ không trực tiếp tham dự vẫn có thể phản ánh những vấn đề quan tâm.

Thông qua hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời đề xuất giải pháp từ thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả.