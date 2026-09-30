Từ tiếng nói cử tri đến điều chỉnh chính sách sát thực tiễn

Bảo đảm phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố được nhiều cử tri quan tâm đề cập. Cử tri xã Yên Mô cho rằng, sau sáp nhập thôn, xóm, đội ngũ này tiếp tục giữ vai trò quan trọng, trực tiếp đưa chủ trương, chính sách đến với nhân dân, song mức phụ cấp còn thấp so với khối lượng công việc và trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc trích đóng bảo hiểm xã hội 25% khiến thu nhập thực lĩnh hàng tháng giảm đáng kể. Từ đó, cử tri đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo hướng giảm tỷ lệ cá nhân phải đóng hoặc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất trò chuyện với cử tri xã Quang Thiện

Cũng liên quan đến nội dung trên, cử tri xã Quang Thiện đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng tăng mức phụ cấp theo quy mô dân số, phù hợp với khối lượng công việc và bảo đảm cuộc sống. Đồng thời, xây dựng cơ chế ngân sách bảo đảm nguồn lực thực chất cho đội ngũ tự quản cấp cơ sở hoạt động hiệu quả.

Trước băn khoăn trên của cử tri, đại diện Sở Nội vụ tỉnh cho biết, Điều 15 Nghị định số: 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, để chi trả phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số: 13/2026/NQ-HĐND. Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm tối đa theo mức khoán phụ cấp của từng loại thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị định số: 185/2026/NĐ-CP.

Sở Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp hoặc có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với phần đóng bảo hiểm xã hội, nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo động lực để người hoạt động không chuyên trách ở thôn yên tâm công tác.

Khẳng định kiến nghị của cử tri là xác đáng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Tuất cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội xem xét nghiên cứu điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Hướng đến mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe được cập nhật

Câu chuyện tổ chức khám sức khỏe toàn dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng là nội dung được nhiều cử tri quan tâm. Theo cử tri xã Quang Thiện, chủ trương chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe toàn dân là chính sách rất nhân văn. Tại xã Quang Thiện trong 4 ngày đã khám cho hơn 3.000 người. Việc tổ chức khám dồn dập trong thời gian ngắn gây quá tải cục bộ cho trạm y tế cấp xã. Cử tri đề nghị chuyển đổi mạnh từ “khám phong trào theo đợt” sang mô hình quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục, định kỳ, gắn ngân sách với việc điều phối linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng địa bàn cấp xã.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh cho biết, vừa qua UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các xã bố trí đầy đủ thiết bị, huy động nhân lực đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến tỉnh về hỗ trợ trạm y tế các xã để khắc phục tình trạng quá tải, thực hiện hiệu quả chính sách khám sức khỏe toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu của khám sức khỏe toàn dân phải hướng đến việc mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe được cập nhật đầy đủ, liên tục; kết quả khám, xét nghiệm, sàng lọc được lưu trữ và sử dụng trong quá trình theo dõi sức khỏe; người có nguy cơ bệnh tật được phát hiện sớm và được quản lý, tư vấn, điều trị phù hợp; người dân có thể tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe tại cơ sở y tế phù hợp, vào thời gian phù hợp; nguồn lực nhà nước được sử dụng hiệu quả, tránh tập trung quá lớn vào một thời điểm hoặc một cơ sở y tế. Đây cũng là hướng phù hợp với quá trình chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Tuất đề nghị, tại các địa bàn có số lượng người cần khám lớn, cần chủ động phân bổ lịch khám hợp lý, tăng cường nhân lực và thiết bị, huy động phù hợp các cơ sở y tế đủ điều kiện, tránh dồn quá nhiều người vào một thời điểm làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Đồng thời, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục những khó khăn về tài khoản, kết nối hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu, ký số và liên thông dữ liệu; thực hiện theo hướng “khám đến đâu, hoàn thiện dữ liệu và liên thông đến đó”, để kết quả khám của người dân trở thành dữ liệu được sử dụng lâu dài trong chăm sóc sức khỏe.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị quan tâm đến đội ngũ nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non được ký hợp đồng và hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho họ yên tâm công tác, gắn bó với trường lớp và giảm mức đóng góp của phụ huynh học sinh...