'Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập': Hành trình âm nhạc hào hùng

Chương trình diễn ra tối 26-9 tại Rạp Đại Nam (89 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh H1 và H2, phát thanh trên sóng FM96 và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Các đại biểu và khán giả thưởng thức chương trình. Ảnh: T.Du

Tham dự chương trình có Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức; các thành viên Hội đồng biên tập; đại diện các phòng, trung tâm Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và đông đảo khán giả Thủ đô.

Những bản hùng ca đi cùng năm tháng

“Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” là chương trình âm nhạc được Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện định kỳ, hướng tới việc đưa những tác phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng hôm nay bằng hình thức sân khấu và truyền hình hiện đại. Mỗi số chương trình lựa chọn một chủ đề riêng, từ đó xây dựng dòng chảy âm nhạc gắn với ký ức, lịch sử và những giá trị văn hóa của dân tộc.

Chương trình mang đến những tiết mục âm nhạc gắn liền với những cột mốc cách mạng. Ảnh: T.Du

Với chủ đề “Từ tiếng gọi non sông đến mùa Thu Độc lập”, chương trình số tháng 9 đưa khán giả ngược dòng thời gian, gặp lại những giai điệu đã làm nên một phần lịch sử Việt Nam, để thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc trong mỗi người hôm nay.

Mở đầu chương trình, ca khúc “Cùng nhau đi Hồng binh” của nhạc sĩ Đinh Nhu qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ và tập thể múa Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tái hiện những năm tháng đầu của phong trào cách mạng. Giai điệu rộn ràng, khỏe khoắn của ca khúc gợi lên khí thế đấu tranh và tiếng gọi của non sông đang thôi thúc một thế hệ đứng lên. Tiếp đó, ca khúc “Lên Đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng, sáng tác năm 1944, vang lên như một lời hiệu triệu tuổi trẻ dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ca khúc “Đoàn Vệ quốc quân” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thể hiện hình ảnh người chiến sĩ trong những ngày đầu bảo vệ nền độc lập non trẻ hiện lên qua giai điệu vừa hào sảng vừa giàu chất trữ tình. Ca khúc “Diệt phát xít” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, sáng tác năm 1945, vang lên như một lời kêu gọi đấu tranh mạnh mẽ, thể hiện ý chí đánh bại kẻ thù, giải phóng dân tộc. Tiếp nối là “Mười chín tháng Tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh, sáng tác năm 1945 - khúc ca mang khí thế hào hùng của ngày nhân dân vùng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập cho đất nước.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các giọng ca được yêu mến. Ảnh: T.Du

Mạch âm nhạc sau đó lắng lại với những năm tháng kháng chiến gian lao qua ca khúc “Nhớ chiến khu” và “Áo mùa đông” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Trong các giai điệu ấy có tình quân dân, có nỗi nhớ và sự sẻ chia. Ca khúc “Sẽ về Thủ đô” của nhạc sĩ Huy Du tiếp tục câu chuyện bằng lời hẹn ước của những người con Hà Nội mang theo niềm tin về ngày trở lại.

Không gian kháng chiến được mở rộng qua “Du kích Sông Thao” của Đỗ Nhuận, khắc họa những người dân quê vừa cầm súng bảo vệ xóm làng, vừa âm thầm giữ gìn từng mạch nguồn của cách mạng. Ca khúc “Làng tôi” của nhạc sĩ Hồ Bắc mang giai điệu mộc mạc, tha thiết về tình yêu quê hương.

Trong khi đó, ca khúc “Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương gửi gắm tình cảm sâu đậm, thiết tha của người con Hà Nội. Ca khúc “Qua miền Tây Bắc” của nhạc sĩ Nguyễn Thành thể hiện sự chung sức, đồng lòng của quân và dân, cùng vượt qua gian khổ để giành lại tự do cho quê hương.

Khép lại chương trình là liên khúc “Giải phóng Điện Biên - Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và nhạc sĩ Văn Cao. Hai ca khúc cùng thể hiện niềm vui của ngày toàn thắng, niềm tự hào về sức mạnh Việt Nam và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Dòng thời gian gìn giữ ký ức bằng âm nhạc

Các ca khúc trong chương trình được sắp xếp theo dòng thời gian. Xuyên suốt gần một thế kỷ, từ những năm tháng đầu của phong trào cách mạng, qua mùa Thu lịch sử năm 1945, đến chặng đường trường kỳ kháng chiến và ngày đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô, mỗi ca khúc được lựa chọn là một dấu mốc lịch sử, mỗi giai điệu là một trang sử được viết bằng âm nhạc, ghi lại khát vọng, niềm tin và ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn trong chương trình. Ảnh: T.Du

Sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Khánh Linh, Lê Anh Dũng, Lô Thủy, Quang Đạt, Thái Phương, Trọng Hùng cùng tốp ca nam, tốp ca nam nữ và nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long góp phần truyền tải xúc động, hào hùng những tác phẩm, giữ được đúng tinh thần và màu sắc âm nhạc của từng giai đoạn lịch sử mà ca khúc ra đời.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn có những phóng sự chia sẻ câu chuyện phía sau mỗi bài hát, để khán giả hiểu thêm về hoàn cảnh sáng tác, dấu ấn thời đại và tâm tư của các nhạc sĩ khi viết nên những tác phẩm đi cùng năm tháng. Qua đó, chương trình góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản âm nhạc cách mạng một cách sống động, gần gũi.

Kết hợp âm nhạc, sân khấu và phóng sự tư liệu, chương trình truyền hình trực tiếp “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.