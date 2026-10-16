Từ tiên lượng chỉ sống được vài tháng, bệnh nhân ung thư từng bước ổn định sức khoẻ

Tháng 1/2025, ông N.V.Đ (62 tuổi, Thái Nguyên) bắt đầu gặp những dấu hiệu bất thường: nuốt nghẹn tăng dần, mệt mỏi và sụt cân nhiều. Sau khi thăm khám tại hai cơ sở y tế, ông được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 trên ở giai đoạn sớm và chỉ định 28 buổi hóa xạ trị đồng thời.

Sau điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện. Đến tháng 8/2025, ông được thông báo bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối và được chỉ định truyền thuốc nhằm kiểm soát bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh. Trước tiên lượng dè dặt, gia đình rơi vào hoang mang khi được báo thời gian sống có thể chỉ còn khoảng 4 - 6 tháng.

Tháng 11/2025, bệnh tái phát tại chỗ. Ông Đ. tiếp tục được điều trị theo phác đồ tương tự đợt trước tại một cơ sở y tế, nhưng lần này, cơ thể không đáp ứng, tổn thương trở nên nghiêm trọng: viêm loét nặng dọc thực quản với những ổ loét rộng ở vùng u và vùng cổ, khiến ông đau đớn, gần như không thể ăn uống.

Cân nặng sụt hơn 10kg trong thời gian ngắn, thể trạng suy kiệt, những sinh hoạt đơn giản nhất cũng trở thành một thử thách.

Tổn thương ở thực quản của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Chỉ 2 tháng sau, bệnh nhân được một bệnh viện chỉ định dừng điều trị đặc hiệu, chuyển sang truyền thuốc giảm đau và theo dõi tại nhà. Với gia đình, đó gần như là thời điểm mọi hy vọng khép lại, chỉ còn biết chăm sóc ông từng ngày.

Dù đau đớn kéo dài do khối u tiếp tục viêm loét, nhiễm trùng nặng và gần như không thể sinh hoạt bình thường, ông cùng gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông các bác sĩ đánh giá toàn diện để xác định tình trạng bệnh và khả năng can thiệp. Kết quả cho thấy ổ loét rất rộng do biến chứng, thể trạng suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cánh cửa điều trị vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Khi thể trạng người bệnh không cho phép tiếp tục theo phác đồ thông thường, BS.CKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cùng ê-kíp quyết định ưu tiên kiểm soát triệu chứng, giảm đau, cải thiện dinh dưỡng và từng bước nâng cao thể trạng, tạo nền tảng để người bệnh có thể điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân được chỉ định phác đồ kháng sinh kết hợp nuôi dưỡng đường tĩnh mạch tích cực, thuốc giảm tiết acid dạ dày, chống trào ngược kèm thuốc giảm đau, chống viêm.

Sau 10 ngày điều trị và chăm sóc, tình trạng đau và loét của người bệnh cải thiện rõ rệt, thể trạng có chuyển biến tích cực.

Người bệnh đã có thể tự đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn, tinh thần cũng dần ổn định. Đánh giá lại toàn trạng, ê-kíp nhận định người bệnh đã đạt điều kiện cần thiết để tiếp tục điều trị đặc hiệu. Hóa trị hiện được triển khai với mục tiêu kiểm soát khối u, mở ra chặng mới trong hành trình điều trị.

Đằng sau bước chuyển ấy là một chiến lược điều trị linh hoạt, theo sát diễn biến bệnh, từng bước đưa người bệnh trở lại trạng thái ổn định để có thể tiếp nhận điều trị chuyên sâu, thay vì chỉ tập trung vào khối u ngay từ đầu.

Từ chỗ được tiên lượng chỉ còn sống 4 - 6 tháng, người bệnh nay đã có thêm cơ hội tiếp tục điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, ca bệnh cho thấy ngay cả khi hy vọng tưởng chừng đã khép lại, những bước đi điều trị phù hợp vẫn có thể mở ra cơ hội cải thiện sức khỏe cho người bệnh.