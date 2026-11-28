Từ nhận diện tiềm năng đến năng lực phát triển

Toàn cảnh đô thị Cao Bằng, một trong những không gian phát triển quan trọng của tỉnh, với tiềm năng kết nối hạ tầng, mở rộng đô thị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Cao Bằng sở hữu những lợi thế riêng có của một tỉnh miền núi, biên giới: vị trí địa chiến lược, đường biên giới dài, tài nguyên thiên nhiên phong phú, cảnh quan đặc sắc, di sản địa chất, lịch sử và bản sắc văn hóa đa dạng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, kinh tế rừng, nông nghiệp đặc sản và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng.

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 1,5 lần năm 2020; hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách và du lịch có những bước phát triển. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 còn khoảng 4,5%/năm; các động lực tăng trưởng và năng lực nội sinh vẫn còn hạn chế.

Thực tiễn đó cho thấy, tiềm năng và lợi thế là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo ra bước phát triển đột phá. Điều quan trọng hơn là năng lực tổ chức, kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực; khả năng hình thành những ngành kinh tế có sức cạnh tranh; cũng như chất lượng thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ phát triển.

Đây cũng là vấn đề xuyên suốt được đặt ra tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”. Với 97 tham luận gửi đến, 57 bài được lựa chọn đưa vào kỷ yếu, 5 tham luận trình bày trực tiếp và gần 300 đại biểu tham dự, hội thảo tạo diễn đàn kết nối tri thức khoa học với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Điểm đáng chú ý là các vấn đề phát triển được nhìn nhận trong mối quan hệ tổng thể, thay vì tách rời từng ngành, từng lĩnh vực. Đổi mới mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế và quản trị, xác định động lực phát triển, huy động nguồn lực tài chính, phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đều được đặt trong một câu hỏi chung: Cao Bằng cần tổ chức các nguồn lực như thế nào để tạo ra giá trị phát triển lớn hơn.

Các ý kiến tại tọa đàm bàn tròn tiếp tục mở rộng cách tiếp cận từ tổ chức không gian phát triển, quy hoạch đô thị đến kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc và liên kết nội vùng, liên vùng. Với địa hình chia cắt, chi phí kết nối cao, quy mô thị trường còn hạn chế, Cao Bằng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay khai thác tài nguyên theo chiều rộng. Tỉnh cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế khác biệt, hình thành năng lực sản xuất, dịch vụ và chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện thực tế. Từ góc độ đó, hội thảo góp phần gợi mở sự chuyển đổi quan trọng trong tư duy phát triển: từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế cạnh tranh; từ tăng sản lượng đơn thuần sang nâng cao năng suất và giá trị gia tăng; từ phát triển ngành riêng lẻ sang kết nối các ngành trong chuỗi giá trị; từ đo lường tăng trưởng bằng quy mô kinh tế sang quan tâm nhiều hơn đến thu nhập, chất lượng sống và sức chống chịu của cộng đồng.

Kết nối các động lực, tạo sức bật tổng thể

Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Một trong những hướng tiếp cận được gợi mở tại hội thảo là tổ chức các động lực phát triển theo hướng tích hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu - logistics, du lịch di sản - sinh thái - văn hóa và nông nghiệp đặc sản - chế biến có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Đây là đề xuất mô hình trong tham luận khoa học, không phải một mô hình đã được quyết định thay thế các quy hoạch hiện hành.

Theo hướng tiếp cận này, ba động lực cần được kết nối trên hai nền tảng là kết nối - đổi mới và sinh thái - bản sắc, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là tăng giá trị gia tăng, năng suất, thu nhập và chất lượng sống, đồng thời giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên tự nhiên. Giá trị của mô hình không nằm ở việc gọi tên thêm các ngành mũi nhọn, mà ở khả năng tạo ra sự liên kết và sức cộng hưởng giữa những lĩnh vực vốn có lợi thế của Cao Bằng.

Với du lịch, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó cùng hệ thống cảnh quan và văn hóa bản địa là nguồn tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, phát triển du lịch bền vững không chỉ dừng ở việc thu hút khách, mà cần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, phát triển sản phẩm đặc trưng và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Bảo tồn di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa phải trở thành nền tảng của phát triển, không phải yếu tố đứng ngoài quá trình tăng trưởng.

TS Triệu Thanh Quang, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Cao Bằng có tiềm năng phong phú từ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, khí hậu đến bản sắc văn hóa các dân tộc, nhưng việc chuyển hóa những nguồn lực đó thành giá trị du lịch còn chưa tương xứng. Không nên chỉ trông chờ vào hạ tầng giao thông; cùng với những tuyến đường mới, cần phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, các hành trình trải nghiệm kết nối điểm đến, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và khám phá sâu hơn.

Với kinh tế rừng và nông nghiệp đặc sản, yêu cầu đặt ra là chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang phát triển chuỗi giá trị. Cần gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ. Khi sản phẩm địa phương có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường, người dân và doanh nghiệp mới có thể giữ lại nhiều hơn giá trị từ tài nguyên, lao động và tri thức bản địa.

Kinh tế cửa khẩu cũng cần được nhìn nhận trong không gian rộng hơn hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng chí Nguyễn Anh Quế, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho rằng: Cao Bằng cần từng bước chuyển từ vị thế “điểm cuối” sang “điểm đầu”, cửa ngõ kết nối Việt Nam, ASEAN với khu vực phía Tây và Tây Nam Trung Quốc. Để thực hiện định hướng này, không chỉ cần hạ tầng giao thông và cửa khẩu, mà còn phải phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại, duy trì dòng hàng ổn định, tăng cường kết nối doanh nghiệp và xác định rõ nhóm hàng, vai trò của từng cửa khẩu. Điều quan trọng là nâng cấp hoạt động kinh tế cửa khẩu từ khâu thông quan sang cung cấp dịch vụ có giá trị cao hơn. Logistics, giao nhận, kiểm định, kho bãi theo nhu cầu, đóng gói, phân loại, sơ chế và chế biến có thể tạo thêm việc làm, doanh thu dịch vụ và cơ hội cho doanh nghiệp địa phương. Nếu hàng hóa chỉ đi qua địa bàn mà ít phát sinh dịch vụ, giá trị giữ lại tại Cao Bằng sẽ hạn chế; ngược lại, khi các hoạt động hỗ trợ được phát triển phù hợp với lưu lượng hàng hóa và năng lực thị trường, vị trí địa lý mới có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Ba động lực này có thể tạo sức cộng hưởng nếu được kết nối với nhau và với các ngành dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Du lịch có thể thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương; kinh tế rừng và nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, sản phẩm đặc trưng; kinh tế cửa khẩu mở rộng thị trường, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư. Giá trị phát triển không chỉ nằm ở từng ngành riêng lẻ, mà còn ở khả năng hình thành các chuỗi liên kết và giữ lại nhiều hơn giá trị trong nền kinh tế địa phương.

Từ luận cứ khoa học đến hành động thực tiễn

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại phiên thảo luận, làm rõ những định hướng và giải pháp phát triển tỉnh nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo góp phần bổ sung luận cứ cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện mô hình phát triển Cao Bằng. Tuy nhiên, giá trị của một hội thảo khoa học không chỉ được đánh giá qua số lượng tham luận, đại biểu hay chất lượng trao đổi, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những kết quả đó thành tư duy, chính sách và hành động cụ thể.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh yêu cầu đặt phát triển tỉnh trong tổng thể liên kết vùng và chiến lược phát triển quốc gia. Cao Bằng cần từng bước chuyển từ “điểm cuối” của các tuyến giao thông thành điểm đầu, cửa ngõ kết nối các hành lang kinh tế và thị trường khu vực. Để hiện thực hóa định hướng này, cần sự đầu tư của Trung ương đối với các công trình hạ tầng có ý nghĩa liên vùng, quốc gia; đồng thời, tỉnh phải chủ động nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường liên kết sản xuất, dịch vụ.

Một thông điệp quan trọng từ trao đổi tại hội thảo là hạ tầng chỉ thực sự trở thành động lực khi gắn với năng lực phát triển của địa phương. Đường, cửa khẩu hay các công trình kết nối có thể mở ra cơ hội, nhưng để cơ hội tạo thành tăng trưởng cần có doanh nghiệp, nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ và cơ chế quản trị đủ sức khai thác. Vì vậy, đầu tư hạ tầng phải đi cùng chuẩn bị năng lực sản xuất, tổ chức không gian kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương gợi mở yêu cầu tạo chuyển biến trên 8 phương diện “cao hơn”: quyết tâm chính trị và ý chí vươn lên; tư duy, tầm nhìn phát triển; tinh thần chủ động, tự lực, tự cường; trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; sức hấp dẫn của môi trường đầu tư; mức độ ưu tiên, hỗ trợ của Trung ương; giá trị gia tăng và chất lượng tăng trưởng; mức sống và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trong đó, năm phương diện đầu tiên là những yếu tố Cao Bằng có thể chủ động nâng cao bằng quyết tâm và hành động cụ thể. Đối với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp hơn với đặc thù miền núi, biên giới, nhất là đối với hạ tầng chiến lược. Phát triển nhanh và bền vững không chỉ là nhiệm vụ của một ngành hay một cấp, mà đòi hỏi sự đồng bộ từ tư duy lãnh đạo, năng lực thực thi đến môi trường đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân.

Từ những luận cứ được trao đổi, tỉnh cần tiếp tục rà soát, nhận diện rõ các điểm nghẽn có tính cấu trúc đang cản trở phát triển: hạn chế về hạ tầng kết nối, nguồn lực đầu tư, chất lượng nhân lực, năng lực quản trị, cơ chế huy động nguồn lực xã hội và sự đồng bộ giữa quy hoạch với tổ chức thực hiện. Xác định đúng điểm nghẽn sẽ giúp lựa chọn giải pháp có trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực.

Cùng với đó, cần lựa chọn các động lực tăng trưởng có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tế. Phát triển nhanh không đồng nghĩa với mở rộng bằng mọi giá; phát triển bền vững đòi hỏi tính toán hiệu quả kinh tế, tác động xã hội, môi trường và khả năng duy trì trong dài hạn. Mỗi định hướng cần gắn với mục tiêu rõ ràng, thứ tự ưu tiên, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện; đồng thời có cơ chế theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả.

Thành công của hội thảo vì vậy không chỉ nằm ở những luận cứ khoa học được bổ sung hay các hướng phát triển được gợi mở, mà ở khả năng tiếp thu, chọn lọc và cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp với định hướng của tỉnh. Những kết quả nghiên cứu cần tiếp tục được thẩm định, đối chiếu với quy hoạch, dữ liệu thực tiễn và năng lực nguồn lực; từ đó hình thành các giải pháp có tính khả thi, tránh biến mô hình phát triển thành khẩu hiệu.

Với Cao Bằng, phát triển nhanh và bền vững không chỉ là khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, mà còn là đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo dựng động lực mới và nâng cao năng lực tự phát triển của địa phương. Khi các nguồn lực được kết nối hiệu quả, các điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ và người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, những gợi mở từ hội thảo sẽ trở thành giá trị thiết thực, góp phần đưa Cao Bằng phát triển vững chắc trong kỷ nguyên mới.