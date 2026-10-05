Tự thụt tháo khi táo bón, cụ bà 81 tuổi vỡ đại tràng

Bệnh nhân bị vỡ đại tràng sau khi tự thụt tháo để xử lý táo bón. ẢNH: BỆNH VIỆN 19-8

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cấp cứu bệnh nhân 81 tuổi bị vỡ đại tràng sigma, gây viêm phúc mạc toàn thể.

Theo đó, bệnh nhân có thói quen tự thụt tháo tại nhà mỗi khi bị táo bón. Trong lần thụt tháo gần đây, khi bơm nước áp lực cao vào hậu môn, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, bụng chướng cứng, vã mồ hôi và tụt huyết áp.

Kết quả chụp CT cho thấy đại tràng sigma bị vỡ, dịch phân tràn ngập ổ bụng, gây viêm phúc mạc toàn thể. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ đoạn đại tràng bị vỡ, làm sạch ổ bụng và đưa hậu môn nhân tạo ra thành bụng để cứu sống bệnh nhân.

Tự thụt tháo khi táo bón, bệnh nhân vỡ đại tràng, dịch phân tràn vào ổ bụng ẢNH: BỆNH VIỆN 19-8

BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8, cho biết nhiều người có thói quen tự thụt tháo khi táo bón nhưng đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Việc bơm nước với áp lực cao có thể làm tăng đột ngột áp lực trong lòng đại tràng, gây tổn thương, thậm chí làm thủng đại tràng.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, thành ruột có thể mỏng và dễ tổn thương hơn. Khi đại tràng bị thủng, phân và vi khuẩn từ đường ruột có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời.

BS Nguyễn Thành Luân khuyến cáo người dân không nên tự thụt tháo táo bón tại nhà để xử lý táo bón, nhất là sử dụng vòi xịt với áp lực nước cao.

Sau khi thụt tháo, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt, vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt hoặc chảy máu hậu môn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và xử trí kịp thời.