Từ thương gia giàu có đến tâm điểm điều tra lừa đảo xuyên quốc gia: Đặng Phi Binh là ai?

Đặng Phi Binh và khu phức hợp Long Bay ở tỉnh Koh Kong, nơi đặt đại bản doanh của các nhóm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: HK01.

Doanh nhân Trung Quốc sang Campuchia làm ăn, nhập tịch

Đặng Phi Binh sinh năm 1980 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một doanh nhân người Campuchia gốc Hoa. Ông từng được ban tặng tước hiệu cao quý, đồng thời từng giữ các chức vụ như Chủ tịch Tập đoàn Chính Hằng (Zhengheng Group), Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến du lịch Campuchia - Trung Quốc và Chủ tịch Hiệp hội Thương gia Hoa kiều ASEAN tại Campuchia.

Đặng Phi Binh từng theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Nam, sau đó chuyển đến định cư tại Campuchia vào năm 2003. Ban đầu, ông hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật CNTT và quản lý liên quan, rồi từng bước mở rộng quy mô kinh doanh sang các mảng như nền tảng nhân sự, bất động sản và đầu tư tài chính. Ông chính thức nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2016.

Đến năm 2017, Đặng thành lập Tập đoàn Chính Hằng và triển khai dự án nghỉ dưỡng du lịch văn hóa quy mô lớn mang tên "Long Bay" tại Đặc khu Kinh tế Dara Sakor (Thất Tinh Hải), tỉnh Koh Kong. Ngoài ra, Đặng Phi Binh còn tích cực quyên góp tài trợ cho Hội Cựu chiến binh Campuchia và trường cũ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Nam nhằm đánh bóng hình ảnh của một nhà từ thiện.

Chỉ đến khi các phóng viên thâm nhập công bố kết quả điều tra và cơ quan chức năng mở rộng xác minh, một bộ mặt khác của người đàn ông từng được bao phủ bởi hào quang danh vọng mới dần lộ diện.

Đằng sau những lời quảng bá về du lịch và nghỉ dưỡng được cho là có thể tồn tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến, hoạt động đánh bạc trái phép và những đường dây liên quan đến ma túy.

Đặng Phi Binh bị Interpol truy nã Đỏ, hiện đang bỏ trốn. Ảnh: Ifeng.

Không trực tiếp lừa đảo, nhưng bị cáo buộc cung cấp “đất sống” cho tội phạm

Theo nội dung điều tra, Đặng Phi Binh không trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, thông qua các dự án bất động sản thương mại do mình phát triển, ông bị cáo buộc đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho những nhóm tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến và cờ bạc.

Mặc dù luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một doanh nhân và nhà từ thiện thành đạt, Đặng Phi Binh cùng các doanh nghiệp dưới quyền lại bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến mạng lưới lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia và nạn buôn người. Năm 2023, Chính phủ Anh đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Chính Hằng do liên quan đến hành vi lao động cưỡng bức và lừa đảo trực tuyến tại dự án Long Bay.

Ngày 10/10/2026, hãng Al Jazeera đã phát sóng một bộ phim tài liệu điều tra do phóng viên nhập vai thực hiện, vạch trần khu phức hợp Long Bay thực chất là một "sào huyệt" lừa đảo khép kín được giám sát nghiêm ngặt, bên trong diễn ra các hoạt động cưỡng bức lao động và những bữa tiệc ma túy sa đọa. Phim cũng chỉ ra rằng Đặng Phi Binh có mối quan hệ làm ăn mật thiết với giới cảnh sát, quan chức chính trị và thương gia địa phương tại Campuchia. Giới chức Campuchia sau đó xác nhận lực lượng chức năng đã phong tỏa các tòa nhà liên quan đến vụ án tại Long Bay từ tháng 2/2026 và chính thức khởi tố điều tra Đặng Phi Binh. Theo thông báo từ phía chính quyền Campuchia, Đặng Phi Binh đã xuất cảnh bỏ trốn từ cuối tháng 5/2026 và đang bị Interpol phát lệnh Truy nã Đỏ (Red Notice), hiện chưa rõ tung tích.

Nơi ăn chơi thác loạn của những kẻ cầm đầu các nhóm lừa đảo. Ảnh: HK01.

Những hình ảnh do phóng viên bí mật ghi lại cho thấy khu phức hợp bên ngoài trông giống một dự án bất động sản thương mại thông thường, có hệ thống an ninh được tổ chức chặt chẽ. Nhìn bề ngoài, gần như không có dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có thể liên quan đến hoạt động phạm pháp.

“Ngài Lâm” (Mrs. Lynn), trợ thủ đắc lực người Hoa của Đặng Phi Binh đã giới thiệu với phóng viên về cách thức vận hành thực sự của dự án Long Bay. Người này nói: “Chúng tôi là nơi đắt đỏ nhất Campuchia… Chúng tôi là chủ đất. Chúng tôi bán đất cho họ, đồng thời cung cấp các dịch vụ thương mại đi kèm, như bảo vệ, quản lý bất động sản và bảo đảm an ninh. Chúng tôi thu một khoản phí bảo kê, còn họ tự vận hành hoạt động của mình”.

Phương thức vận hành sào huyệt và các lệnh trừng phạt

Năm 2023, Chính phủ Anh đã chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Chính Hằng của Đặng Phi Binh vì cáo buộc giam giữ người trái phép và cưỡng bức các nạn nhân thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng tại dự án Long Bay thuộc Đặc khu Dara Sakor. Đầu năm 2025, cựu công tố viên Mỹ kiêm chuyên gia về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Alan West sau chuyến khảo sát thực địa tại Long Bay cũng xác nhận: nhiều nạn nhân bị lừa bán đến đây, bị ép buộc lao động khổ sai và từng có nhiều người mạo hiểm truy tìm đường sống thoát thân.

Đặng Phi Binh có mối quan hệ gắn bó với ông chủ Prince Group Trần Chí. Ảnh: HK01.

Mối quan hệ giữa Đặng Phi Binh và Xà Trí Giang (She Zhijiang) — trùm tội phạm đứng sau dự án "Shwe Kokko" (Tân thành Á Thái) tại Myawaddy (Myanmar) — cũng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Xà Trí Giang trước đó từng bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc buôn người và lừa đảo mạng. Khi bị phóng viên chìm hỏi, Đặng Phi Binh thừa nhận hai người là "đồng hương" quen biết từ năm 2013, đồng thời đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý: "Khi bạn nghĩ về cục diện lớn hơn, 'núi cao còn có núi cao hơn', bạn phải hiểu rõ một điều: tất cả chúng ta đều chỉ là một nhân vật trong kịch bản. Đã là nhân vật thì đừng bao giờ phá hỏng những gì đạo diễn đã an bài".

Theo lời “Ngài Lâm”, khu phức hợp Long Bay có hơn 6.000 nhân viên. Chi tiết đáng chú ý nằm ở chính cách mô tả mô hình kinh doanh này: đơn vị phát triển bất động sản không nhất thiết trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nhưng có thể thu lợi từ việc cung cấp mặt bằng, dịch vụ quản lý và bảo vệ cho những bên thuê sử dụng địa điểm.

Nếu các cáo buộc được xác minh, đây sẽ là một ví dụ cho thấy những mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến có thể dựa vào cơ sở hạ tầng thương mại tưởng như hợp pháp để hoạt động.

Bị điều tra và bỏ trốn

Ngày 6/1/2026, Trần Chí (Chen Zhi) — Chủ tịch Tập đoàn Prince Group tại Campuchia — bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc. Ngay sau đó, chính quyền Campuchia đã phát động đợt truy quét lừa đảo mạng trên quy mô toàn quốc. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục cảnh sát đã bất ngờ đột kích vào khu Long Bay. Một trợ lý của Đặng Phi Binh là Hồng Lôi tiết lộ với phóng viên chìm rằng Đặng Phi Binh đã nhận được tin báo và bỏ trốn từ cuối tháng 12/2025 chỉ vài ngày trước khi Trần Chí bị bắt. Hồng Lôi chua chát nói: "Trường hợp của Trần Chí là lời cảnh tỉnh cho tất cả: Mối quan hệ có tốt đến đâu cũng vô dụng. Trước lợi ích quốc gia, cá nhân đều chỉ là con cờ". “Ngài Lâm” sau đó cũng đã trốn khỏi Campuchia.

Khu phức hợp Long Bay của Đặng Phi Binh trở thành sào huyệt của các nhóm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: HK01.

Sau khi phim tài liệu của Al Jazeera được công bố hôm 10/10/2026, dư luận quốc tế dấy lên hoài nghi lớn về hiệu quả chiến dịch chống lừa đảo mạng của Campuchia cũng như mối quan hệ bất chính giữa giới tội phạm với giới chính trị - chấp pháp địa phương.

Tướng Chhay Sinarith, Quốc vụ khanh kiêm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, xác nhận lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tòa nhà trong khu Long Bay được sử dụng làm sào huyệt lừa đảo từ tháng 2/2026. Dù đa số đối tượng đã tháo chạy trước đợt truy quét, chính quyền tỉnh Koh Kong vẫn bắt giữ một số nghi phạm, thu giữ vật chứng và phong tỏa toàn bộ các tòa nhà liên quan. Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 5/9/2026 cũng đã trực tiếp đến tỉnh Koh Kong để kiểm tra các khu vực đang bị niêm phong này.

Tướng Chhay Sinarith xác nhận Đặng Phi Binh đang bị điều tra chính thức. Dựa trên dữ liệu của Tổng cục Di trú, ông ta đã xuất cảnh khỏi Campuchia từ cuối tháng 5/2026 và hiện không rõ tung tích. Phía Campuchia cũng nắm được thông tin Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh Truy nã Đỏ đối với Đặng Phi Binh, dù chưa công bố quốc gia yêu cầu và các tội danh cụ thể.

Trong khi đó, Phó Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết lực lượng cận vệ và các bộ phận liên quan đang điều tra xem nữ sĩ quan cảnh sát Cheat Mony có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho lừa đảo hay không. Ông cũng nhận định những lời tuyên bố "bỏ tiền bảo kê" của Đặng trong phim tài liệu có thể chỉ là trò khoác lác nhằm lấy lòng đối tác. Về chiếc xe cảnh sát xuất hiện trong phim, ông khẳng định đó là xe độ trái phép và dùng biển số giả. Cuối cùng, ông Touch Sokhak cho rằng bức ảnh chụp chung giữa Đặng Phi Binh và một nhà lãnh đạo Campuchia chỉ là xã giao đầu tư hợp pháp thông thường, không thể lấy đó làm bằng chứng kết tội giới chức cấp cao Campuchia cấu kết với tội phạm.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến thay địa bàn, đổi vỏ bọc

Đặng Phi Binh có thể đã biến mất, nhưng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp diễn. Mô hình này đang thay đổi cả địa bàn hoạt động, người điều hành lẫn cách ngụy trang. Những khu phức hợp lừa đảo không nhất thiết mang dáng vẻ của một căn cứ tội phạm biệt lập. Chúng có thể được bố trí trong các khu thương mại, tòa nhà văn phòng, thậm chí những khu nghỉ dưỡng trông không khác gì địa điểm du lịch thông thường.

Nhưng một khi nạn nhân bị dụ dỗ hoặc lừa đưa vào bên trong, tòa nhà văn phòng có thể biến thành nơi giam giữ, còn khu phức hợp thương mại có thể trở thành một chiếc lồng khép kín.

Thực tế này đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á. Việc nhận diện các cơ sở lừa đảo không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, mà còn cần điều tra mạng lưới sở hữu, hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực và các mối quan hệ bảo kê bị nghi ngờ.

Theo Ifeng