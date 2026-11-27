Toàn cảnh buổi ra mắt, giới thiệu hai cuốn sách.

Thương cảng Hội An thế kỷ XVI – XIX: Hành trình từ đề tài khoa học đến ấn phẩm trọn vẹn

Không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX được xem là khoảng thời gian Hội An bộc lộ rõ nét bản sắc và tạo tiếng vang quốc tế mạnh mẽ nhất. Đô thị - thương cảng Hội An hình thành và thịnh đạt gắn liền với kinh tế hàng hóa, thương nghiệp và ngoại thương ở Đàng Trong; khu phố cổ hiện tồn hôm nay chính là kết tinh văn hóa và di sản của một nền kinh tế thương cảng trung – cận đại.

Cuốn Thương cảng Hội An thế kỷ XVI – XIX của tác giả Trần Ánh chứa đựng một hành trình tư liệu đáng trân trọng. Tốt nghiệp ngành Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Huế vào mùa hè năm 1986, đầu năm 1987 tác giả về công tác tại Ban Quản lý di tích và Dịch vụ du lịch Hội An (tiền thân của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thế giới Hội An) và cùng đồng nghiệp đăng ký thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh, bảo vệ thành công trước Hội đồng khoa học do Ủy ban Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành lập năm 1988. Sau gần 40 năm lưu trữ dưới dạng bản đánh máy, công trình được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thông tin và xuất bản đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm.

Bìa hai cuốn sách Thương cảng Hội An thế kỷ XVI – XIX của tác giả Trần Ánh và Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản Sáng tạo (song ngữ Việt – Anh), nhiều tác giả.

Điểm đáng giá của công trình nằm ở việc đặt ngoại thương Hội An thế kỷ XVI – XIX như một chuyên đề nghiên cứu độc lập, kế thừa có chọn lọc nguồn tư liệu từ các thương nhân, giáo sĩ, nhà nghiên cứu nước ngoài và các công trình, hội thảo khoa học trong nước, đồng thời hướng tới cái nhìn khách quan, toàn diện. Cuốn sách gồm 5 phần lớn:

Phần một – Khái quát lịch sử Hội An: Nhìn lại Hội An trước thời Đại Việt và trong thời Đại Việt.

Phần hai – Quá trình hình thành thương cảng Hội An: Phân tích các điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội cùng sự hình thành đô thị, thương cảng và mối quan hệ giữa cảng với phố.

Phần ba – Thương cảng Hội An trong thời kỳ phát triển: Đi sâu vào thị trường trong nước, ngoại thương với phương Đông (Trung Hoa, Nhật Bản, các nước châu Á khác) và phương Tây (Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, sự kết hợp giữa buôn bán và truyền giáo), hàng hóa xuất nhập khẩu, phương thức mua bán, tiền tệ – giá cả – lãi suất ngoại thương, cũng như vai trò của nhà nước phong kiến về chính sách, bộ máy, thủ tục và thuế ngoại thương.

Phần bốn – Sự suy thoái của thương cảng Hội An: Chỉ ra các nguyên nhân suy thoái (biến đổi giao thông đường thủy bất lợi, chính sách ngoại thương lơi lỏng, tàn phá do giao tranh, sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng) và sự hiện tồn của phố cổ.

Phần năm – Lời kết: Tổng hợp đặc điểm, tính chất, vai trò của thương cảng, rút ra bài học lịch sử và đưa ra khuyến nghị về nghiên cứu khoa học cũng như thực tiễn.

Không chỉ dừng ở việc tái hiện thời kỳ hưng thịnh, tác giả còn thẳng thắn đề cập những hạn chế và biểu hiện suy thoái, từ đó gợi mở những bài học kinh nghiệm từ tiền nhân cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.

Tác giả Trần Ánh chia sẻ về hành trình từ đề tài khoa học đến ấn phẩm mới xuất bản sau 40 năm.

"Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản Sáng tạo": Bản đồ kết nối nguồn lực đương đại

Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản Sáng tạo do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An chủ trì, phối hợp cùng Công ty Anbooks thực hiện trong khuôn khổ Đề án Xây dựng Hội An – Đô thị Di sản Sáng tạo giai đoạn 2024–2027, định hướng đến năm 2030, dựa trên hồ sơ gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO (lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, ngày 31.10.2023) và các kết quả sưu tầm, nghiên cứu gần đây.

Đặt bên cạnh hai dấu mốc UNESCO trước đó - Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới (4.12.1999) và Cù Lao Chàm - Hội An là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (26.5.2009) - ba dấu mốc ấy tạo nên nền tảng đặc biệt để Hội An nuôi dưỡng sức sáng tạo cộng đồng và hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên văn hóa và sinh thái.

Chợ Hội An những năm 1930 - 1950. Ảnh: Vĩnh Tân

Khác với một công trình nghiên cứu chuyên khảo, cuốn cẩm nang được định vị là ấn phẩm thông tin – tư liệu có tính hệ thống, dễ tra cứu, kết nối và quảng bá, với dữ liệu được chọn lọc, đối chiếu và ghi nhận nguồn để bảo đảm khả năng truy xuất. Cấu trúc của sách được tổ chức theo hai lớp thông tin: Cung cấp nền tảng tư liệu về lịch sử, di sản, sinh thái, các nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, cộng đồng thực hành và các không gian văn hóa – sáng tạo; Mở rộng tới các chương trình, sáng kiến, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác trong hành trình xây dựng Hội An – Đô thị Di sản Sáng tạo.

Qua bảy chương cuốn sách không bắt buộc người đọc đi theo một tuyến tính cứng nhắc. Mỗi người có thể chọn một lối vào riêng: qua một nghề thủ công, một loại hình nghệ thuật, một không gian trải nghiệm hay một sáng kiến gắn với di sản...

Khi tri thức trở thành một phương thức bảo tồn Sự kiện ra mắt sách quy tụ đông đảo giới nghiên cứu, nhà quản lý, chính quyền cơ sở, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo phản ánh đúng tinh thần mà cả hai cuốn sách hướng tới: di sản chỉ thực sự sống động và trở thành nguồn lực phát triển bền vững khi được đặt trong tay cộng đồng, được tiếp nối qua tri thức và được làm mới bằng sự sáng tạo có trách nhiệm. Với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, trải qua hành trình gần 40 năm hình thành và phát triển không chỉ gắn với việc tu bổ kiến trúc, giữ gìn di tích, hiện vật hay các giá trị văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, mà còn đặt trọng tâm vào nghiên cứu, tư liệu hóa và xuất bản. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện và phối hợp xuất bản hơn 55 đầu sách về lịch sử, kiến trúc, khảo cổ học, phong tục tập quán, nghề truyền thống và con người vùng đất này. Trong bối cảnh đô thị di sản đối mặt với những bài toán phát triển mới, từ quản trị không gian văn hóa, phát triển du lịch bền vững đến việc khẳng định vị thế trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, việc ra mắt đồng thời hai ấn phẩm mang hai sắc thái khác nhau cho thấy một tầm nhìn bổ trợ rõ nét: một cuốn soi rọi chiều sâu quá khứ để rút ra bài học lịch sử; một cuốn hệ thống hóa nguồn lực hiện tại để mở lối sáng tạo và kết nối tương lai.