Thực trạng chung cư cũ và khung pháp lý về quản lý bảo trì

Theo báo cáo giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản của TP. Hà Nội, địa bàn hiện ghi nhận 2.185 nhà chung cư cũ, trong đó 860 công trình đã có kết quả kiểm định và phân loại mức độ nguy hiểm. Dữ liệu kiểm định xác định có 265 công trình ở mức nguy hiểm cấp C và 6 công trình ở mức cấp D.

Qua nhiều thập kỷ đưa vào khai thác, nhiều khu nhà tập thể và chung cư cũ đã phát sinh tình trạng xuống cấp về kết cấu chịu lực, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng sinh hoạt chung. Đồng thời, các quy chuẩn thiết kế được áp dụng từ nhiều giai đoạn trước không còn tương thích với mật độ dân số và yêu cầu tiện nghi ngày càng cao tại đô thị hiện đại.

Kiểm tra và bảo trì hệ thống kỹ thuật định kỳ giúp chung cư vận hành an toàn. (Ảnh minh họa: Dự án LUMIÈRE Evergreen)

Thực tiễn sử dụng nhà chung cư cho thấy chất lượng một công trình nhà ở phụ thuộc đồng thời vào tiêu chuẩn bàn giao ban đầu và công tác bảo trì xuyên suốt vòng đời khai thác. Trước yêu cầu đó, Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027 tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và bảo trì nhà chung cư.

Theo quy định của đạo luật, chủ sở hữu căn hộ thực hiện quyền quyết định thông qua hội nghị nhà chung cư đối với việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, mức giá dịch vụ, kế hoạch bảo trì và phương án sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Luật đồng thời củng cố cơ chế giám sát hoạt động của ban quản trị, minh bạch hóa việc quản lý quỹ bảo trì và phân định trách nhiệm giữa các bên liên quan.

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, ban quản trị có sự tham gia của đại diện các chủ sở hữu trong tòa nhà theo quy định pháp luật, có con dấu, tài khoản riêng và được thay mặt cư dân ký kết hợp đồng quản lý vận hành, bảo trì phần sở hữu chung khi hội nghị nhà chung cư giao. Việc duy trì kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục kỹ thuật gồm thang máy, hệ thống điện nước và thiết bị phòng cháy chữa cháy là cơ sở pháp lý và kỹ thuật trực tiếp bảo đảm an toàn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Tiêu chuẩn đánh giá độ bền công trình từ quy hoạch đến vận hành

Phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng sử dụng dài hạn của căn hộ chung cư, ông Đào Mạnh Tùng, chuyên gia tài chính cá nhân, chia cấu trúc đánh giá thành hai nhóm gồm phần cứng và phần mềm. Nhóm phần cứng bao gồm quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc và chất lượng thi công xây dựng. Nhóm phần mềm bao gồm năng lực quản lý vận hành, nguồn kinh phí bảo trì và nếp sinh hoạt của cộng đồng cư dân. Theo ông Tùng, phần cứng quyết định độ bền cơ học ban đầu của tòa nhà, nhưng yếu tố phần mềm lại quyết định thời gian công trình duy trì được chất lượng vận hành ổn định.

Từ góc độ người mua nhà, chuyên gia này khuyến nghị khách hàng cần kiểm tra rõ thông tin về đơn vị quản lý vận hành tòa nhà sau khi bàn giao trước khi quyết định giao dịch. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực tế của đơn vị vận hành tại các dự án có quy mô tương đương giúp người mua đánh giá khả năng duy trì chất lượng dịch vụ và an toàn kỹ thuật trong quá trình cư trú lâu dài.

Đối với doanh nghiệp phát triển dự án, uy tín của chủ đầu tư được phản ánh qua mức độ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý sau bán hàng. Các tiêu chí cơ bản bao gồm việc hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân đúng thời hạn, bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định và hợp tác với đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, minh bạch về tài chính.

Với các quy định chặt chẽ hơn tại Luật Nhà ở (sửa đổi), quyền sở hữu tài sản của người dân được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với quyền giám sát công tác vận hành tòa nhà. Khi khung pháp lý về hội nghị nhà chung cư, ban quản trị và quỹ bảo trì được thực thi nghiêm túc, giá trị của mỗi căn hộ chung cư sẽ được bảo vệ ổn định dựa trên chất lượng vận hành thực tế và mức độ an toàn của công trình theo thời gian.