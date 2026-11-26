Nhận diện “điểm nghẽn” thông qua tiếng nói từ cơ sở

Ðầu năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả áp dụng pháp luật trên các lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân và cộng đồng DN.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã phải chủ động mở rộng kênh lắng nghe, kịp thời tổng hợp mọi khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị phát sinh ngay tại cơ sở. Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp cũng như các kênh thông tin về cải cách hành chính của sở, ngành, địa phương, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được vận hành thông suốt, công khai địa chỉ tiếp nhận và quy trình xử lý. Ðồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với DN, hợp tác xã; chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chấn chỉnh quyết liệt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tại điểm cầu Bạc Liêu, ngày 19/11/2026.

Thực tiễn từ các đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và khảo sát tại cơ sở cho thấy, tiếng nói từ người dân, DN và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi ở xã, phường, ấp, khóm chính là nguồn thông tin quan trọng để điều chỉnh chính sách. Ðiển hình như ở cấp cơ sở, sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, với quy mô hộ dân lớn hơn, yêu cầu quản lý địa bàn, chuyển đổi số và tuyên truyền, vận động Nhân dân ngày càng cao. Qua tổng hợp ý kiến từ cơ sở và báo cáo tổng kết thi hành pháp luật của Sở Nội vụ vào tháng 6/2026, một bất cập rõ nét được chỉ ra là sự chênh lệch chính sách giữa 2 địa bàn trước hợp nhất: trong khi tỉnh Cà Mau (cũ) áp dụng chính sách hỗ trợ gắn với trình độ chuyên môn đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm theo Nghị quyết số 23 năm 2023 của HÐND, thì tỉnh Bạc Liêu (cũ) lại thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 13 năm 2024 của HÐND nhưng chưa có quy định hỗ trợ thêm theo trình độ chuyên môn. Nếu không kịp thời rà soát, điều chỉnh từ thực tiễn kiến nghị của cơ sở, sự thiếu đồng bộ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hiệu quả công tác của lực lượng nòng cốt ở khu dân cư.

Ðối với cộng đồng DN, thông qua đối thoại và kênh phản ánh của hiệp hội, nhiều vướng mắc pháp lý trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng được chỉ ra. Ðó là những lúng túng của DN nhỏ và vừa khi tiếp cận các quy định pháp luật mới về thuế, đất đai, xây dựng; những rào cản về thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án tồn đọng, hay nhu cầu được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp lý để phòng ngừa rủi ro tranh chấp thương mại.

Hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi

Từ những thông tin, kiến nghị được tiếp nhận và sàng lọc kỹ lưỡng, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong năm 2026 đã có những chuyển biến mang tính đột phá, đi vào chiều sâu. Thay vì xử lý tình huống mang tính đơn lẻ, tỉnh đã triển khai đợt tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh để đối chiếu giữa quy định hiện hành với yêu cầu thực tiễn vận hành bộ máy mới. Với vai trò là cơ quan “gác cổng” pháp lý, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng rà soát, chủ trì nhiều phiên họp, hội nghị tham vấn với các sở, ngành, địa phương nhằm nhận diện chính xác những văn bản hết hiệu lực, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, ban hành mới.

Kết quả từ quá trình lắng nghe và tổng rà soát thực tiễn đã nhanh chóng được cụ thể hoá bằng hàng loạt quyết sách sát sườn với đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách ở cơ sở, trên cơ sở báo cáo tổng kết thực tiễn và đối chiếu với Nghị định số 185 năm 2026 của Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tham mưu xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh về mức phụ cấp, hỗ trợ theo trình độ chuyên môn và mức khoán kinh phí hoạt động đối với ấp, khóm. Chính sách mới vừa kế thừa những ưu điểm đã phát huy hiệu quả, vừa bảo đảm công bằng, tạo động lực chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và quản trị địa phương hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27 ngày 25/3/2026 quy định thống nhất chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh, thay thế các quy định cũ của 2 tỉnh trước đây, giúp liên thông dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Ðặc biệt, ngày 16/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 187 năm 2026 quy định tiêu chí cụ thể đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước. Ðiểm mới rất đáng chú ý của quyết định này là việc lượng hoá trách nhiệm lắng nghe và giải quyết kiến nghị thành tiêu chí chấm điểm bắt buộc: kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, DN được tính tối đa 5 điểm; đồng thời kết quả tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, DN trở thành thước đo trực tiếp năng lực điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Ðối với khu vực kinh tế tư nhân, tiếng nói của DN đã trực tiếp thúc đẩy việc hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Ngày 9/11/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 208 về Quy chế phối hợp trong hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Quy chế này thiết lập một cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa Sở Tư pháp, các sở, ngành chuyên môn, UBND cấp xã và các tổ chức đại diện DN. Theo đó, mọi nhu cầu, khó khăn, vướng mắc pháp lý của DN được các tổ chức đại diện tập hợp, phản ánh về Sở Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền để phân loại, xử lý kịp thời; đồng thời, quy trình thẩm định, hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DN được minh bạch hoá, giúp DN nhỏ và vừa có thêm “lá chắn” pháp lý an toàn khi mở rộng đầu tư.

Ðể khơi thông nguồn lực phát triển, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội và triển khai cơ chế đặc thù về đất đai nhằm tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng. Những điều chỉnh kịp thời này không chỉ tháo gỡ “nút thắt” trước mắt cho nhà đầu tư, người dân mà còn củng cố niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh, linh hoạt và kiến tạo của pháp luật.