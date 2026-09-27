Từ thực tiễn khơi nguồn sáng kiến

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là “Ứng dụng AI hỗ trợ tư vấn tâm lý, sức khỏe, kiến thức cho bộ đội tại đơn vị” do Thượng úy Hán Thành Long (Phân kho 870, Kho HC-KT 789) nghiên cứu. Ý tưởng xuất phát từ yêu cầu nắm, quản lý và chăm sóc bộ đội.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin theo những phương thức truyền thống, tác giả đã nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tích hợp, khai thác các nhóm dữ liệu liên quan đến y tế, các quy định và tình hình tư tưởng, qua đó hỗ trợ cán bộ trong quá trình quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra, đánh giá sáng kiến "Phần mềm quản lý hồ sơ điện tử" của Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789.

Không chỉ trong công tác quản lý con người, tinh thần sáng tạo của cán bộ, nhân viên Kho HC-KT 789 còn được thể hiện rõ trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Sáng kiến “Phần mềm quản lý, điều hành súng pháo, khí tài” của Thượng úy Phan Văn Thắng (Ban HC-KT) được xây dựng từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị. Phần mềm số hóa các dữ liệu về chủng loại, số lượng, tình trạng kỹ thuật, lịch bảo quản, bảo dưỡng.

Thay cho việc tổng hợp, theo dõi chủ yếu bằng hồ sơ giấy, cán bộ, nhân viên của Kho có thể khai thác thông tin trên hệ thống, thuận tiện hơn trong tra cứu, cập nhật, tổng hợp và báo cáo. Sáng kiến này cũng góp phần hạn chế sai sót, giảm thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bắt nguồn từ yêu cầu đổi mới phương pháp làm việc, Thượng úy QNCN Đỗ Thị Thúy và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhung (Ban Tham mưu-Kế hoạch, Kho HC-KT 789) đã nghiên cứu sáng kiến “Phần mềm quản lý hồ sơ điện tử”. Hệ thống này hỗ trợ lưu trữ, cập nhật và tra cứu thông tin theo hướng đồng bộ, thuận tiện, bảo mật, từng bước đưa công tác quản lý hồ sơ cán bộ lên môi trường số. Từ việc phải tìm kiếm, đối chiếu nhiều loại hồ sơ, tài liệu, cán bộ, nhân viên chức năng có thêm công cụ hỗ trợ khai thác thông tin nhanh chóng, khoa học hơn.

Sáng kiến “Ứng dụng chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật ở đơn vị” (do Thượng tá Phan Quang Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Kho HC-KT 789 chủ trì thực hiện) cũng rất hữu ích, được Hội đồng khoa học Quân đoàn 34 công nhận. Từ thực tiễn tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhóm tác giả đã xây dựng kho học liệu số gồm bài giảng điện tử, video tình huống và bộ câu hỏi tương tác. Các nội dung được thể hiện trực quan hơn, tạo thêm kênh tiếp cận cho bộ đội, đồng thời tăng tính tương tác, từng bước khắc phục phương pháp truyền đạt một chiều hiệu quả thấp.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tự, Chủ nhiệm Kho HC-KT 789, các sáng kiến của đơn vị đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Từ nhận diện nội dung cần khắc phục đến tìm giải pháp, thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, mỗi sáng kiến là một hành trình tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, nhân viên. Qua đó, phong trào sáng tạo ở Kho HC-KT 789 đã tạo ra những sản phẩm hỗ trợ thiết thực cho các nhiệm vụ, đồng thời góp phần hình thành phương pháp làm việc khoa học, chủ động của bộ đội để đơn vị hoàn thành thắng lợi các mặt công tác.