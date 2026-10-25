Từ 'thủ phủ khoai tây' thành trung tâm AI của Trung Quốc

Giờ đây, thành phố trên thảo nguyên này đang trở thành "nhà máy" tạo ra các token (đơn vị dữ liệu được trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý) rồi truyền tới Bắc Kinh qua một "siêu xa lộ thông tin" vô hình.

Thu hút nhiều doanh nghiệp

Theo báo cáo của Goldman Sachs, Ulanqab nổi lên thành một trong những cụm điện toán AI lớn nhất và phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thu hút nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến hoạt động.

Chen Gang, 23 tuổi, người Ulanqab là một trong những người trẻ sớm nắm bắt cơ hội từ công nghệ.

Sức hấp dẫn này một phần đến từ điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Khí hậu Nội Mông cho phép tận dụng khả năng làm mát tự nhiên trong gần 10 tháng mỗi năm. Khu vực còn có quỹ đất rộng, đáp ứng các dự án điện toán quy mô gigawatt (công suất cực lớn, đạt hàng tỷ watt), nguồn điện xanh dồi dào và vị trí gần vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

Nhờ có tuyến cáp quang hiện đại kết nối trực tiếp Ulanqab với thủ đô, có độ trễ truyền dữ liệu một chiều đo được chỉ 2,1 mili giây nên khoảng cách hàng trăm km giữa hai nơi gần như không còn là trở ngại đối với việc truyền dữ liệu.

"Khi tôi đến khảo sát địa điểm vào năm 2022, khu vực này còn khá hoang vắng", ông Zhou Yiguang, Giám đốc bộ phận phát triển nguồn lực tại cơ sở Ulanqab của Tập đoàn VNET, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng không gian mạng, nhớ lại.

Hiện nay, các dự án của VNET tại Ulanqab có tổng diện tích quy hoạch 1.100 mẫu Trung Quốc, tương đương khoảng 73,3ha. Tổng công suất điện dành cho thiết bị công nghệ thông tin đạt khoảng 1,3 gigawatt, đủ khả năng hỗ trợ triển khai các cụm điện toán quy mô 1 triệu card xử lý.

Bước nhảy vọt về năng lực tính toán

Bên cạnh lợi thế tự nhiên và địa lý, phát triển của ngành điện toán còn có sự hỗ trợ từ các chính sách của Nội Mông nói chung và Ulanqab nói riêng nhằm nắm bắt cơ hội. Nội Mông đã ban hành một gói chính sách thúc đẩy lĩnh vực dữ liệu và AI, kinh tế token cùng ngành công nghiệp điện toán xanh.

Ulanqab là một trong những cụm điện toán AI lớn nhất và phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tính đến tháng 6/2026, 20 trong số 30 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc trong ngành điện toán đã hiện diện tại Nội Mông, với tổng vốn đầu tư vượt 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 30 tỷ USD. Đến tháng 8, tổng năng lực tính toán của Nội Mông đạt 363.000 petaflop (đơn vị đo năng lực tính toán), tăng gần bốn lần trong chưa đầy hai năm.

Riêng tại Ulanqab, từ tháng 11/2025, thành phố đã triển khai kế hoạch hành động ba năm nhằm xây dựng "thành phố token". Kế hoạch hướng tới hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, từ sản xuất điện gió và điện mặt trời, cung cấp năng lực tính toán xanh đến tạo ra giá trị từ token.

Thành phố hiện tiếp nhận khối lượng công việc tính toán từ Bắc Kinh tương ứng với năng lực xử lý 75.000 petaflop, hỗ trợ huấn luyện các mô hình AI lớn cho những doanh nghiệp hàng đầu như: ByteDance, DeepSeek và Baidu.

Nguồn lực này phục vụ các ứng dụng trong những lĩnh vực tiên tiến như thị giác máy tính, lái xe tự động và kết xuất hình ảnh cho điện ảnh, truyền hình. Năng lực tính toán đang vận hành của Ulanqab đã đạt 190.000 petaflop, trong đó điện toán thông minh chiếm hơn 90%.

Theo số liệu chính thức, trong nửa đầu năm 2026, vốn đầu tư tài sản cố định, lượng điện tiêu thụ và doanh thu của ngành công nghiệp điện toán tại Ulanqab lần lượt tăng 39%, 90% và 12% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu lớn về nhân lực

Phát triển của AI đang làm thay đổi đời sống của nhiều người dân địa phương. Trước đây, nhiều gia đình mưu sinh bằng nghề trồng khoai tây qua nhiều thế hệ, trong khi không ít người trẻ phải rời quê tìm việc. Nay, bùng nổ của ngành điện toán tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực có chuyên môn vận hành và bảo trì hạ tầng.

Trong năm 2026, hơn 20 doanh nghiệp điện toán đã đến hoạt động tại Ulanqab, thu hút thêm nhiều người trẻ trở về quê hương.

Tại Nội Mông, các cơ sở liên kết giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo trong lĩnh vực điện toán, AI đã kết nối các trung tâm điện toán với hoạt động đào tạo nghề, đào tạo hơn 2.000 nhân lực chuyên môn về AI.

Chen Gang, 23 tuổi, người Ulanqab, là một trong những người trẻ sớm nắm bắt cơ hội từ công nghệ. Chỉ hai năm trước, anh vẫn chưa định hình rõ tương lai, từng phải rời quê đến Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, làm nhân viên phục vụ khách sạn.

Chứng kiến ngành công nghiệp dữ liệu phát triển mạnh tại quê nhà, Chen quyết định nghỉ việc, trở về Ulanqab và tham gia một chương trình đào tạo tại địa phương. Sau đó, anh được tuyển vào làm tại một trung tâm dữ liệu.

Hiện là kỹ thuật viên, Chen hằng ngày tiếp xúc với các thiết bị công nghệ tiên tiến. Công việc chính của anh là kiểm tra định kỳ, bảo đảm hệ thống cấp điện, làm mát và thiết bị phòng máy chủ vận hành an toàn.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Chen phải nắm vững kiến thức về hệ thống điện, sưởi, thông gió và điều hòa không khí, hệ thống điện nhẹ cùng phòng cháy, chữa cháy.

Từ vùng đất vốn gắn với nghề trồng khoai tây, những người trẻ như Chen đang bước vào giai đoạn mới của ngành công nghiệp điện toán, nơi giá trị được đo bằng các token AI.

Tính đến tháng 3/2026, lượng token AI được sử dụng trung bình mỗi ngày tại Trung Quốc đã tăng mạnh, từ khoảng 100 tỷ vào đầu năm 2024 lên 140.000 tỷ. Giống như dầu mỏ được đo bằng thùng, AI được đo bằng token (các từ, phần của từ hoặc ký tự mà mô hình AI dùng để hiểu và sinh văn bản/dữ liệu). Token AI là khái niệm cốt lõi quyết định cách các mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đọc, hiểu và tạo ra văn bản. Thay vì "đọc" nguyên câu như con người, AI chia nội dung thành các token nhỏ để xử lý ngữ cảnh chính xác hơn.

(Theo Xinhua)