Từ thủ khoa tốt nghiệp ngành Luật đến hành trình đỗ học bổng tiến sĩ du học tại Hungary

Lâm Vĩ Khang (sinh năm 2000, Cần Thơ) từng tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Luật và hoàn thành bậc thạc sĩ, loại Xuất sắc ngành Luật Kinh tế, ĐH Cần Thơ. Sau đó, anh trở thành giảng viên công tác tại khoa Luật, ĐH Cần Thơ.

Lâm Vĩ Khang tại Budapest, Hungary.

Sau khoảng thời gian nỗ lực phấn đấu, nam sinh chinh phục thành công học bổng danh giá “Stipendium Hungaricum” của Chính phủ Hungary và bắt đầu đi du học từ tháng 9/2026. Hiện tại, Khang là đang tân nghiên cứu sinh tiến sĩ, ngành Luật và Khoa học chính trị (tên tiếng Anh: PhD in Law and Political sciences), thuộc trường ĐH Szeged, Hungary.

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, Khang cho biết: “Tìm hiểu về đất nước Hungary, mình nhận ra, Hungary có truyền thống học thuật lâu đời cũng như nền giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao chuẩn châu Âu. Tính đến nay, Hungary có 16 giải Nobel chính thức được công nhận bởi Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (MTA). Vì vậy, mình tin chắc rằng, cùng với sự cố gắng bền bỉ của bản thân thì đất nước Hungary sẽ là nơi giúp mình tiếp cận, rèn luyện và lĩnh hội tri thức mới từ đó có thể nâng cao năng lực trong sự nghiệp giảng dạy pháp luật tại Việt Nam”.

Lâm Vĩ Khang đã tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Luật và hoàn thành bậc thạc sĩ, loại Xuất sắc, ngành Luật Kinh tế, ĐH Cần Thơ.

Để có thể “săn” được gói học bổng Chính phủ, Khang phải trải qua không ít thử thách. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, Khang được ĐH Cần Thơ tạo điều kiện dự tuyển học bổng, chuẩn bị hồ sơ nộp cho Bộ GD - ĐT của Việt Nam và Hungary.

Từ việc thực hiện các thủ tục cần thiết, dịch thuật đủ giấy tờ đến đi khám sức khỏe rồi chuẩn bị bài luận…, mọi thứ đều được Khang chuẩn bị kỹ lưỡng và ổn thỏa: “Trong quá trình dự tuyển, mình cũng chủ động lên ý tưởng cho đề tài luận án và tìm kiếm giảng viên hướng dẫn cho quá trình học tập nghiên cứu sinh. Đây là điều kiện tiên quyết khi dự tuyển học bổng bậc tiến sĩ".

Vốn dĩ xuất phát điểm là học sinh tiếng Pháp, sau đó, Khang quyết tâm học tập và trau dồi tiếng Anh để có thể mở rộng cơ hội du học, tiếp cận nhiều hơn với môi trường học thuật quốc tế. Quá trình học tiếng Anh gian nan và đôi lúc anh muốn bỏ cuộc: “Tuy nhiên, những lúc như thế, mình được tiếp thêm động lực và năng lượng nhờ vào sự chia sẻ của người thân, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Đồng thời, mục tiêu thay đổi bản thân và tiến ra “biển lớn” đã giúp mình duy trì động lực ấy và không bao giờ bỏ cuộc".

Hiện Khang là đang tân nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường ĐH Szeged, Hungary.

Biến áp lực thành động lực, Khang vượt qua vòng phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Szeged và xuất sắc giành học bổng toàn phần “Stipendium Hungaricum” của Chính phủ Hungary, hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 4 năm học. Khang chia sẻ: “Một điểm lưu ý nhỏ là vòng phỏng vấn, bạn cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến đất nước Hungary, ngôi trường và ngành ứng tuyển, lẫn quy chế đào tạo. Việc tự tin và bình tĩnh là một trong những yếu tố quan trọng để có buổi phỏng vấn thành công".

Khang chụp ảnh cùng giảng viên hướng dẫn.

Sinh sống và học tập ở quốc gia này đến nay được gần 3 tháng, Khang nhận thấy người dân, bạn bè Hungary luôn cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ anh. Cùng với đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary cũng chia sẻ kinh nghiệm để Khang làm quen những người bạn mới, hỗ trợ lẫn nhau và thích nghi với cuộc sống, môi trường học tập ở nước bạn.

Về chương trình học tiến sĩ, Khang cho biết, anh hứng thú với cách nghiên cứu chủ động, trao đổi, thống nhất kế hoạch học tập cùng giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hỗ trợ Khang tận tình, giúp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu: “Dự án mà mình đang thực hiện liên quan đến lĩnh vực pháp luật đất đai, pháp luật thực phẩm và phát triển bền vững. Thông qua các dự án, mình có cơ hội khám phá những giá trị tri thức mới, tìm tư liệu viết bài báo khoa học. Những trải nghiệm này giúp mình xây dựng nền tảng quan trọng để theo đuổi một cách bền bỉ con đường nghiên cứu dài hạn”, Khang nói.

Hiện tại, Khang cảm thấy bản thân dường như bước ra khỏi vùng an toàn, trưởng thành trong môi trường đa văn hóa, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách. Nhưng Khang thừa nhận, du học không phải lúc nào cũng đẹp như những bức ảnh trên mạng. Sẽ có những ngày rất cô đơn, áp lực, khó khăn trong học tập và những lúc nhớ nhà. Chính những điều đó khiến hành trình du học của Khang trở nên ý nghĩa.

Thời gian tới, tân nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ cố gắng đặt chân đến nhiều vùng đất mới ở Hungary và châu Âu để chiêm nghiệm, khám phá và học hỏi thêm những điều tuyệt vời của thế giới. Khang bày tỏ: “Trước mắt, mình sẽ tập trung học tập thật tốt để xứng đáng với học bổng mà mình đã nỗ lực đạt được. Song song đó, mình sẽ luôn nhiệt huyết trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học pháp lý. Trong tương lai, mình sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục công tác tại ĐH Cần Thơ".

Khang trong lần nhận giải thưởng tại Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Một số thành tích nổi bật của Lâm Vĩ Khang: - Đảng viên trẻ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" từ năm 2022 đến năm 2025. Đồng thời, từng đảm nhận vai trò Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên khoa Luật, ĐH Cần Thơ (nhiệm kỳ 2025 - 2027). - Giải Nhất - Hội đồng khoa học giáo dục, khoa học, xã hội và nhân văn Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, năm 2022. - Đạt thành tích sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc - Thủ khoa toàn khoá học 2018 - 2020. - "Thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác", ĐH Cần Thơ (năm học 2019 - 2020), do BCH Đoàn ĐH Cần Thơ khen tặng. - Giải Nhì cuộc thi “Law's Conquerors lần 2, năm 2022”, do trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM tổ chức…