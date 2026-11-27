Từng bước nâng vị thế trong chuỗi giá trị

Công nghiệp bán dẫn đang mở ra cơ hội phát triển lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu ngành bán dẫn Việt Nam đạt hơn 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án. Cả nước hiện có khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Kiểm tra nguyên liệu sản xuất sản phẩm chất bán dẫn tại nhà máy của Công ty TNHH Hana Micron Vina (thành phố Bắc Ninh). Ảnh: Tuấn Anh

Hiện nay, nhờ các đòn bẩy chính sách như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; Quyết định số 1017/QĐ-TTg về Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”… năng lực làm chủ công nghệ bán dẫn của doanh nghiệp Việt đang ghi nhận những bước tiến thực chất. Điển hình, ngày 3-11-2026, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viettel công bố chip bảo mật VGC v1.0 do kỹ sư Việt Nam làm chủ thiết kế, sử dụng kiến trúc mở RISC-V, chế tạo trên tiến trình 28nm và tích hợp thuật toán mật mã Việt Nam. Đây là minh chứng cho hướng phát triển chip chuyên dụng, từng bước làm chủ thiết kế và công nghệ lõi.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Việt Nam xác định 3 định hướng trọng tâm trong phát triển công nghiệp bán dẫn, gồm: Thiết kế chip; đóng gói và kiểm thử tiên tiến (ATP); phát triển chip chuyên dụng, lấy ngành công nghiệp điện tử làm đầu ra cho các sản phẩm chip bán dẫn đó. Đây là những lĩnh vực có khả năng phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, năng lực công nghệ và nền tảng sản xuất điện tử trong nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cũng cho biết, quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành bán dẫn đã được chuẩn bị thông qua tham vấn các chuyên gia, tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới. Một trong những mục tiêu được đặt ra là đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn, đồng thời đầu tư khoảng 30 phòng thí nghiệm tại các trường đại học nhằm nâng cao năng lực thực hành, nghiên cứu và đào tạo. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng kỹ sư được đào tạo mà quan trọng hơn là chất lượng, năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực và cơ chế

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Võ Xuân Hoài cho rằng, Việt Nam cần lựa chọn những công đoạn phù hợp với thế mạnh để từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trên thế giới. Trong đó, đóng gói và kiểm thử tiên tiến là lĩnh vực có nhiều cơ hội, đang thu hút sự đầu tư của các tập đoàn lớn vào Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực thực chất khi doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ các công đoạn, công nghệ cụ thể, thay vì chỉ tham gia ở những khâu có giá trị gia tăng thấp.

Muốn vậy, cần tháo gỡ đồng thời những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Chính sách cần có tính cạnh tranh, được thiết kế phù hợp với từng nhà đầu tư; hạ tầng năng lượng phải bảo đảm nguồn điện sạch, ổn định. Đặc biệt, Việt Nam còn thiếu phòng thí nghiệm dùng chung đạt chuẩn phục vụ ngành bán dẫn, trong khi chi phí đầu tư rất lớn. Bên cạnh đó, cần thu hút chuyên gia, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh đào tạo kỹ sư gắn với thực hành, các dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm.

Theo ông Võ Xuân Hoài, hiện NIC đang phối hợp với các đối tác quốc tế phát triển hệ thống phòng thí nghiệm tại Hòa Lạc, phục vụ các công đoạn khác nhau của ngành bán dẫn. Định hướng là hình thành hạ tầng nghiên cứu dùng chung, tạo điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng tiếp cận thiết bị, chia sẻ chi phí đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn lực.

Cùng với hạ tầng, việc xây dựng hệ sinh thái cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa chip do Việt Nam thiết kế. Tháng 9-2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, tập trung vào 5 trụ cột: Quy mô kinh tế; công nghệ và nghiên cứu phát triển; năng lực sản xuất; nhân lực; hệ sinh thái và hạ tầng. Bộ chỉ số hướng tới theo dõi không chỉ quy mô đầu tư mà cả năng lực công nghệ và giá trị được tạo ra trong nước.

Cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang mở ra, song để tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài, Việt Nam cần vượt qua mục tiêu thu hút đầu tư, hướng tới phát triển năng lực công nghệ nội sinh. Khi doanh nghiệp trong nước từng bước làm chủ nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm chip, ngành bán dẫn sẽ có nền tảng vững chắc hơn để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.