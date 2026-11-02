Từ 'Thủ đô kháng chiến' đến khát vọng vươn xa

Phát huy truyền thống cách mạng, Định Hóa hôm nay đang từng bước đổi thay, tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng đồng bộ.

Xã Định Hoá khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã trên địa bàn phát triển.

Nốt nhạc thu trên miền đất lịch sử

Đến Định Hóa vào những ngày thu, dễ cảm nhận vẻ đẹp bình yên của vùng đất từng được biết đến là “Thủ đô kháng chiến”. Những cơn gió heo may len qua những vạt rừng cọ, đồi chè xanh mướt; những dãy núi trùng điệp, thung lũng uốn lượn cùng dòng suối trong tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của vùng trung du, miền núi.

Với diện tích tự nhiên gần 68km², Định Hóa có cảnh quan thiên nhiên phong phú, gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chí. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là An toàn khu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Những địa danh lịch sử, di tích cách mạng vẫn được gìn giữ, trở thành niềm tự hào và nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương. Phát huy truyền thống ấy, người dân Định Hóa đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nối tiếp truyền thống lịch sử, Định Hóa hôm nay đang có những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức hành chính và diện mạo nông thôn. Xã Định Hóa được thành lập trên cơ sở sắp xếp thị trấn Chợ Chu cùng các xã Phúc Chu, Bảo Linh và Đồng Thịnh trước đây, hiện có quy mô dân số hơn 22.000 người.

Sau sắp xếp, từ 41 xóm với 5.495 hộ, 23.097 nhân khẩu, toàn xã được quy hoạch, sắp xếp lại còn 14 xóm. Việc tổ chức lại địa bàn dân cư góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng và nhà văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư.

Trao đổi về những đổi thay sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Hóa, cho biết: Trước đây, khi các xã còn hoạt động độc lập, việc triển khai các chủ trương lớn gặp không ít khó khăn do địa bàn chia cắt, công tác quản lý các khu vực giáp ranh còn bất cập. Sau sắp xếp, địa bàn được tổ chức lại thành 14 xóm, bộ máy vận hành thông suốt hơn, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Những thành quả trong xây dựng nông thôn mới là nền tảng quan trọng để Định Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, toàn huyện Định Hóa (cũ) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống người dân. Nhiều mô hình sản xuất được hình thành, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại khu vực hồ Bảo Linh, những đồi chè xanh ngút ngàn đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Chị Hoàng Thị Thoa, 42 tuổi, nông dân tiêu biểu ở xóm Bảo Linh, chia sẻ: Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm, đầu ra và giá trị sản phẩm còn hạn chế. Từ các chương trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi được hỗ trợ kỹ thuật VietGAP, ứng dụng máy móc vào chế biến và xây dựng thương hiệu OCOP. Nhờ đó, sản phẩm chè từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, đời sống các hộ sản xuất được cải thiện.

Bên cạnh chè, Định Hóa còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như gạo Bao Thai, gạo J02, gà đồi, măng rừng... Đây là những sản phẩm có tiềm năng phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo số liệu của địa phương, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của toàn vùng đạt trên 1.200 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên mỗi héc-ta đất nông nghiệp trồng trọt đạt khoảng 110 triệu đồng. Toàn vùng có 15 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, nổi bật là các sản phẩm chè đặc sản, mật ong, miến dong và dược liệu.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng và lợi thế của Định Hóa trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

Khát vọng vươn xa

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với Định Hóa khi địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo định hướng đô thị. Trọng tâm là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc và các tiêu chí đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng Định Hóa trở thành phường.

Cán bộ xã Định Hóa kiểm tra tình hình sản xuất vụ mùa năm 2026.

Trong đó, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, các tuyến đường nội xã, liên xóm được quan tâm đầu tư, mở rộng và nâng cấp. Cùng với phát triển hạ tầng, địa phương chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tạo sự hài hòa giữa không gian đô thị hiện đại với bản sắc của vùng đất cách mạng.

Những địa danh, di tích lịch sử như xóm Bảo Biên – nơi Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng làm việc – tiếp tục là những giá trị đặc trưng cần được bảo tồn, phát huy.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Định Hóa, cho biết: Xây dựng đô thị văn minh, tiến tới thành lập phường là nhiệm vụ cần có sự đồng thuận, chung sức của cả chính quyền và người dân. Địa phương đang vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế. Dù còn nhiều khó khăn, với nền tảng đoàn kết và sự quan tâm của tỉnh, Định Hóa quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Từ vùng đất ghi dấu những năm tháng lịch sử hào hùng, Định Hóa đang bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Những thành quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và hoàn thiện hạ tầng là nền tảng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu đô thị hóa.

Phát huy truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, Định Hóa đang từng bước tạo dựng diện mạo mới, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc của vùng đất “Thủ đô gió ngàn”. Bản hùng ca năm xưa đang được tiếp nối bằng khát vọng đổi mới và phát triển hôm nay.