Từ Thủ đô đến Kinh Bắc, mở rộng hành trình khám phá du lịch Việt Nam

Du khách khởi hành từ Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân

Đưa di sản Kinh Bắc vào những hành trình trải nghiệm

Từ sức lan tỏa của MV “Bắc Bling” do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện, vùng đất Kinh Bắc có thêm cơ hội quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống. Nắm bắt sức hút này, NewStar Tour phát triển sản phẩm “Theo dấu chân MV Bắc Bling”, đưa du khách khám phá những không gian di sản đặc sắc của Bắc Ninh.

Ngày 13-10, tại Bắc Ninh, NewStar Tour tổ chức chương trình Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling”, kết hợp Lễ công bố tour du lịch xuyên Việt 2026. Hành trình Famtrip đưa các đại biểu khám phá chùa Dâu, lăng Kinh Dương Vương, làng tranh Đông Hồ, Đền Đô, cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ, làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng.

Mỗi điểm đến phản ánh một lát cắt về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa Kinh Bắc. Nếu chùa Dâu gắn với lịch sử Phật giáo Việt Nam, lăng Kinh Dương Vương gợi nhắc cội nguồn dân tộc, Đền Đô lưu giữ dấu ấn triều Lý thì Đông Hồ và Đồng Kỵ thể hiện sức sống của những nghề thủ công truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách khám phá Đền Đô. Ảnh: Hoàng Lân

Theo ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch Hội đồng quản trị NewStar Group, Tổng Giám đốc NewStar Tour, phát triển du lịch gắn với di sản Kinh Bắc là định hướng doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm. Sinh ra tại Bắc Ninh và lớn lên ở Hà Nội, sau 30 năm hoạt động trong ngành du lịch, ông luôn tâm huyết với việc xây dựng những sản phẩm mang bản sắc văn hóa riêng.

Từ năm 2016, NewStar Tour đã nghiên cứu, thiết kế sản phẩm “Về miền Quan họ”, khai thác những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh. Đến năm 2025, khi MV “Bắc Bling” tạo được sức lan tỏa, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các chương trình du lịch Bắc Ninh khởi hành hằng ngày với chủ đề “Theo dấu chân MV Bắc Bling”.

Các chương trình kết nối Hà Nội với hệ thống di tích như chùa Dâu, chùa Bút Tháp, lăng Kinh Dương Vương, Đền Đô, Khu di tích Cao Lỗ Vương, đền thờ Lê Văn Thịnh, cùng những làng nghề nổi tiếng như Đông Hồ, Đại Bái, Phù Lãng.

Du khách trải nghiệm làm tranh Đông Hồ. Ảnh: Hoàng Lân

Ông Lương Duy Ngân cho rằng, tính nguyên bản, chiều sâu lịch sử và những câu chuyện gắn với cộng đồng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của di sản. Bắc Ninh có lợi thế với hệ thống di tích phong phú và những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu là dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, cần xây dựng những sản phẩm có khả năng kết nối điểm đến và tổ chức trải nghiệm phù hợp.

Mở rộng kết nối, khám phá Việt Nam

Đánh giá về hướng phát triển du lịch Bắc Ninh kết nối từ Thủ đô Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa cho rằng, việc doanh nghiệp chủ động khảo sát, kết nối các điểm đến và phát triển những hành trình linh hoạt là hướng đi cần thiết để nâng cao sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh chúc mừng doanh nghiệp triển khai các tour tại Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Lân

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, mặc dù nhiều di sản văn hóa độc đáo, nhưng nhiều di tích tại Bắc Ninh hiện mới dừng ở việc giới thiệu tài nguyên sẵn có, chưa xây dựng được những câu chuyện văn hóa đủ hấp dẫn để tạo chiều sâu trải nghiệm. Vì vậy, các điểm đến cần đổi mới cách thuyết minh, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện tỉnh Bắc Ninh đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến địa phương, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng.

Từ những sản phẩm khám phá Kinh Bắc, NewStar Tour từng bước mở rộng chiến lược phát triển du lịch liên vùng, hướng tới kết nối các không gian văn hóa và điểm đến đặc sắc trên cả nước. Đơn vị chính thức công bố và mở bán tour du lịch xuyên Việt 2026 với hành trình 39 ngày 38 đêm. Theo kế hoạch, tour dự kiến khởi hành từ Hà Nội vào ngày 16-11-2026, đưa du khách khám phá các vùng đất phía Nam trước khi trở lại Thủ đô.

Ông Lương Duy Ngân giới thiệu tour 39 ngày 38 đêm, trong đó có điểm đến Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Lân

Trong hành trình này, Bắc Ninh là điểm đến được đưa vào chuỗi lịch trình khám phá Việt Nam. Ông Lương Duy Ngân cho biết, hành trình 39 ngày 38 đêm sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới và nhiều sự lựa chọn cho du khách tại các điểm đến. Việc đưa Bắc Ninh vào hành trình xuyên Việt giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá những di sản văn hóa đặc sắc của Kinh Bắc.

Hiện NewStar Tour triển khai chuỗi xúc tiến giới thiệu tour xuyên Việt tại 12 địa điểm, dự kiến kéo dài đến ngày 7-11-2026. Sau Bắc Ninh, chương trình tiếp tục đến Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đắk Lắk, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình. Tại mỗi địa phương, doanh nghiệp kết hợp giới thiệu sản phẩm với gặp gỡ doanh nghiệp, phát triển hệ thống đại lý và kết nối đối tác cung ứng dịch vụ, hướng tới hình thành mạng lưới liên kết du lịch trên toàn quốc.

Song song với tour xuyên Việt, doanh nghiệp đang nghiên cứu hành trình khoảng 20 ngày từ Hà Nội, kết nối vòng cung Đông Bắc, Tây Bắc và khu vực trung du Bắc Bộ.