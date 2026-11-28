Nhà thiết kế gốm người Đan Mạch - Anne Black tại buổi trải nghiệm buổi trải nghiệm “Từ thủ công truyền thống đến một tương lai xanh”. Ảnh: Minh Duy

Tham dự sự kiện có bà Vibeke Nørgaard, Tham tán về Giáo dục đào tạo Đại sứ quán Đan Mạch, nhà thiết kế gốm Đan Mạch Anne Black, các nghệ nhân gốm Bát Tràng, cùng giảng viên và sinh viên Khoa Gốm, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Buổi trải nghiệm “Từ thủ công truyền thống đến một tương lai xanh” tiếp nối mối quan hệ hợp tác giữa nhà thiết kế gốm Anne Black và Khánh An Ceramics, một cơ sở sản xuất gốm truyền thống của Việt Nam. Quan hệ hợp tác được hình thành từ những năm 2000 thông qua Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp DANIDA (DANIDA Business-to-Business Programme).

Khởi đầu từ một xưởng gốm, chương trình đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất tại địa phương, thúc đẩy quy trình sản xuất xanh hơn và cải thiện điều kiện làm việc. Những tác động của quan hệ hợp tác dần được nhân rộng lên tới hơn 300 hộ sản xuất gốm tại Bát Tràng, giúp các cơ sở làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện có trưng bày bộ sưu tập gốm sứ kỷ niệm Hoa cúc – Hoa sen, do nhà thiết kế Anne Black sáng tạo và được chế tác tại Bát Tràng. Theo đó, 5 tác phẩm gốm sứ đại diện cho 5 thập kỷ hợp tác, được nhào nặn, hun đúc qua thời gian và nỗ lực chung để trở nên bền vững, cũng giống như mối quan hệ giữa hai nước.

Bộ sưu tập gốm sứ kỷ niệm Hoa cúc – Hoa sen, do nhà thiết kế Anne Black sáng tạo và được chế tác tại Bát Tràng. Ảnh: Mạnh Nguyễn

“Tác phẩm này là sự phản chiếu mối quan hệ gắn bó của chúng ta: như món đồ gốm tinh xảo, mối quan hệ của chúng ta đã được tôi luyện qua thời gian và nỗ lực chung, để trở thành điều bền chặt và lâu dài. Hoa cúc và hoa sen bên nhau thể hiện một mối quan hệ đối tác chân thành và xuất phát từ trái tim,” Đại sứ quán Đan Mạch chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm.

Chia sẻ về lý do quyết định lựa chọn gốm sứ giữa rất nhiều chất liệu hiện đại để tạo thành tác phẩm nghệ thuật kỷ niệm dấu mốc 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, đại diện Khánh An Ceramics chia sẻ bởi gốm sứ là một nghề thủ công lâu đời của Việt Nam, kết tinh chiều sâu văn hóa và kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ.

Trong khi đó, thiết kế Đan Mạch lại đề cao sự giản dị, tính ứng dụng, chất lượng và độ bền vững. Sự giao thoa giữa hai cách tiếp cận này đã tạo nên một bộ sưu tập vừa giữ trọn bản sắc thủ công Việt Nam, vừa mang hơi thở tinh tế của thiết kế Đan Mạch.

Bà Vibeke Nørgaard, Tham tán về Giáo dục đào tạo Đại sứ quán Đan Mạch, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Minh Duy

“Đặc biệt, khác với hàng triệu sản phẩm thương mại trước đây, dự án lần này chỉ chế tác đúng 5 bộ sản phẩm dành riêng cho các hoạt động ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Đan Mạch. Những bộ sản phẩm này sẽ không thương mại hóa, mà được sử dụng trong các buổi tiếp đón, sự kiện văn hóa và không gian trưng bày của Đại sứ quán để tiếp tục kể câu chuyện hợp tác giữa hai quốc gia”, đại diện Khánh An Ceramics nhấn mạnh.

Buổi trải nghiệm với sự trở lại của nhà thiết kế Anne Black lần này không đơn thuần nhằm tạo ra một bộ sưu tập gốm kỷ niệm quan hệ giữa hai nước, mà còn là dịp kết nối hai nền văn hóa, kết hợp tư duy thiết kế đương đại của Đan Mạch với kỹ thuật thủ công truyền thống của Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững trong sản xuất thủ công đến thế hệ tương lai.