'Tú Thor' và 7 năm săn khoảnh khắc sét đánh ở TP.HCM

Mỗi khi TP.HCM xuất hiện dông, Đào Anh Tú lại quan sát bầu trời, chuẩn bị máy ảnh và chờ đợi. Từ ban công nhà ở phường Phú Thuận, anh hướng ống kính về những tia sét có thể lóe lên bất cứ lúc nào trên thành phố.

“Khi bầu trời lóe sáng, chụp được tia sét rơi trúng một biểu tượng nào đó trong thành phố là điều hấp dẫn nhất với tôi”, Tú nói với Tri Thức - Znews.

Thường xuyên canh máy ghi lại những khoảnh khắc ấy, anh được gọi là “Tú Thor”, theo tên vị thần sấm sét trong thần thoại Bắc Âu. Biệt danh dần gắn với Tú cùng sở thích đã theo đuổi suốt 7 năm.

Từ lần bấm máy tình cờ

Vốn thích ngắm mưa, nhưng đến ngày 2/5/2019, Tú mới bắt đầu chú ý đến việc chụp sét sau một lần tình cờ ghi được khoảnh khắc bằng chiếc iPhone 6S.

Khi đó, anh bấm chụp hoàn toàn thủ công và bắt trúng hình ảnh sét đánh ở khu vực Landmark 81. Chất lượng ảnh còn hạn chế, song khoảnh khắc ấy khiến Tú muốn tiếp tục thử sức.

Một tháng sau, anh lần đầu dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp được tia sét đánh vào đỉnh Landmark 81. Bức ảnh đánh dấu bước khởi đầu cho sở thích theo anh nhiều năm sau đó.

“Chụp dông sét là chụp khoảnh khắc. Có những khung hình chúng ta nhìn cả trăm lần có thể đã chán, nhưng chỉ cần có một khoảnh khắc sét đánh xuống, đi qua những tầng mây thì lập tức bức ảnh ấy trở nên ấn tượng hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Cơn dông tại TP.HCM ngày 11/10 qua ống kính của Tú.

Phần lớn ảnh của Tú được chụp từ ban công nhà, nơi có tầm nhìn rộng ra thành phố, từ hướng Đầm Sen đến khu vực cảng Rau Quả, cầu Phú Mỹ. Vị trí này giúp anh quan sát diễn biến các cơn dông mà không cần di chuyển xa.

Mỗi khi thời tiết chuyển biến, anh xem dự báo, theo dõi hướng mây rồi quyết định chuẩn bị thiết bị. Qua nhiều năm, việc quan sát bầu trời và chờ đợi đã trở thành thói quen.

Dù vậy, không phải lần nào chuẩn bị sẵn máy ảnh, Tú cũng có được khung hình ưng ý. Có những tia sét lóe sáng ngay trước mắt nhưng anh vẫn bỏ lỡ. Kinh nghiệm giúp anh chủ động hơn, song không thể biết chính xác sét sẽ xuất hiện lúc nào, ở đâu.

Những lần hụt khoảnh khắc khiến Tú tiếc nuối. Ngược lại, mỗi khi bắt trọn một tia sét lớn, anh vẫn hồi hộp, vui mừng như lần đầu.

"60% là may mắn"

“Chụp sét thì 60% là may mắn, 20% là kỹ thuật và 20% là kinh nghiệm”, Tú nhận định.

Với anh, kinh nghiệm giúp lựa chọn thời điểm chuẩn bị, hướng chụp và quan sát cơn dông; kỹ thuật giúp thiết bị sẵn sàng ghi hình. Phần còn lại phụ thuộc vào khoảnh khắc tia sét xuất hiện trong khung ngắm.

Tuy nhiên, độ lớn của tia sét không phải tiêu chí duy nhất để Tú đánh giá một bức ảnh. Anh còn chú ý đến tổng thể, từ mây trời, đường chân trời đến cảnh vật bên dưới. Tia sét cần tạo được điểm nhấn, hài hòa với những chi tiết còn lại.

Một bức ảnh bắt được sét nhưng bố cục thiếu cân đối chưa chắc khiến anh hài lòng. Vì vậy, trong hàng trăm bức đã chụp, số ảnh Tú đánh giá là thực sự tốt chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tia sét rõ, bố cục rõ ràng là yếu tố để Tú đánh giá một bức ảnh chụp dông sét đẹp.

Tú cũng giữ nguyên tắc không ghép nhiều ảnh để tạo thành một khoảnh khắc sét đánh.

“Giá trị của bức ảnh nằm ở cảnh tượng được ghi lại trong một lần bấm máy”, anh nói.

Yêu cầu về chất lượng hình ảnh là lý do Tú chuyển từ điện thoại sang máy ảnh chuyên dụng. Khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, anh cần ảnh đủ chi tiết để thuận tiện cắt cúp và xử lý hậu kỳ.

Dù theo đuổi sở thích suốt nhiều năm và muốn ghi lại những khoảnh khắc hiếm gặp, Tú cho biết anh không cố chụp bằng mọi giá. Khi nhận thấy thời tiết không còn bảo đảm an toàn, anh dừng chụp và vào trong nhà, chấp nhận bỏ lỡ khung hình.

“Tôi không đặt chỉ tiêu mỗi mùa mưa phải chụp được bao nhiêu ảnh, cũng không mong thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Sét đánh có thể tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng trong khung hình, nhưng cũng là hiện tượng có thể gây thiệt hại cho con người và tài sản”, Tú cho hay.

Kha Thanh