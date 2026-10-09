Từ thông tin thị trường đến sinh kế bền vững ở Ba Chúc (An Giang)

Vụ củ sắn năm nay mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, khi giá thu mua tăng đáng kể so với những năm trước. Thực tế này cho thấy vai trò của thông tin thị trường và việc chọn đúng cây trồng trong nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.

Bà Phạm Thị Đẹp thu hoạch sắn. Ảnh: Đức Toàn

Gia đình bà Phạm Thị Đẹp, ngụ ấp An Bình, xã Ba Chúc, trồng 4 công sắn và thu hoạch khoảng 25 tấn sau 5 tháng chăm sóc. Với giá bán 9.000 đồng/kg, gia đình bà thu về khoảng 225 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc và thu hoạch, lợi nhuận đạt hơn 150 triệu đồng.

Theo bà Đẹp, những năm trước, giá củ sắn có thời điểm chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg. Năm nay giá tăng cao giúp người trồng phấn khởi, có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo.

Cây sắn được một số hộ dân Ba Chúc lựa chọn vì hợp thổ nhưỡng địa phương, tương đối dễ trồng và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên, năng suất vẫn phụ thuộc vào thời tiết. Đầu vụ năm nay, nắng hạn khiến năng suất giữa các thửa ruộng không đồng đều. Dù vậy, giá bán tăng đã góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ.

Cũng tại ấp An Bình, gia đình ông Dương Văn Khanh trồng 4 công sắn, thu hoạch gần 30 tấn trong vụ này. Với giá bán khoảng 10.000 đồng/kg, doanh thu của gia đình đạt khoảng 300 triệu đồng, chưa trừ chi phí sản xuất. Nguồn thu từ cây sắn giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt và tiếp tục đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Chau Phol, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, cho biết cây sắn thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương và cho năng suất khá. Vụ mùa năm nay có chuyển biến tích cực khi cả năng suất lẫn giá bán đều thuận lợi, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro do biến động giá nông sản, thời tiết bất lợi và chi phí đầu vào tăng. Vì vậy, bên cạnh việc chọn đúng cây trồng, người dân cần chủ động cập nhật thông tin thị trường, tính toán chi phí và xây dựng kế hoạch sản xuất sát với điều kiện của gia đình.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Ba Chúc tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên lựa chọn cây trồng thích hợp với đất đai và khả năng sản xuất. Đồng thời, Hội thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, từng bước ổn định đầu ra và hạn chế rủi ro.

Việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về thị trường, kỹ thuật canh tác và đầu ra nông sản có ý nghĩa thiết thực với người dân nông thôn. Khi có đủ thông tin để chủ động quyết định sản xuất, nông dân có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, củng cố sinh kế và cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.