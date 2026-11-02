Từ thông tin người dân cung cấp, Đà Nẵng cất bốc và an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Nam Phước thành kính tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: N.P)

Trước đó, qua thông tin người dân cung cấp, tại thôn Phước Xuyên có 4 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được người dân chôn cất tại khu vực trước đây là bờ ruộng. Trải qua nhiều năm, địa hình và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, phối hợp triển khai các bước xác minh, triển khai công tác tìm kiếm. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo xã Nam Phước chia sẻ đây không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn là sự trở về đầy xúc động của những người đã đi qua chiến tranh, những người đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt; là sự tiếp nối nghĩa tình của các thế hệ hôm nay đối với những người đã lấy sự hy sinh của mình làm nền móng cho hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no của dân tộc.

Cũng theo lãnh đạo xã Nam Phước, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sự thôi thúc của lương tâm và nghĩa tình đồng bào. Đó là hành trình đi tìm những người đã khuất, nối lại những mạch nguồn ký ức, trả lại cho các anh, các chị sự tôn kính xứng đáng và đưa các anh, các chị về với nơi an nghỉ trang nghiêm giữa lòng quê hương.