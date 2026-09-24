Từ thông điệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến hành động thực tiễn tại Hưng Yên

Năm 2026, một trong những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên là Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Không đơn thuần là một phong trào, cuộc thi được tổ chức bài bản nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, "đãi cát tìm vàng" những dự án tiềm năng và tạo cầu nối cho các nhóm dự thi tiếp cận chuyên gia, nhà đầu tư.

Các chuyên gia, cố vấn tham gia tư vấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - Ảnh: LH.

Điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay là sự mở rộng mạnh mẽ về cả đối tượng lẫn loại hình sản phẩm dự thi. Không chỉ bó hẹp trong các dự án khởi nghiệp truyền thống, những mô hình, giải pháp, công trình đã hoặc có khả năng ứng dụng thực tế đều được chào đón. Hướng tiếp cận này giúp hoạt động đổi mới sáng tạo bám rễ sâu hơn vào hơi thở của đời sống, giải quyết trực tiếp những bài toán đặt ra trong sản xuất và kinh doanh.

Đáng chú ý, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Hưng Yên không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm người chiến thắng rồi trao giải. Cuộc thi được định hình là một bệ phóng thực sự.

Xuyên suốt quá trình tham gia, Ban Tổ chức cùng đội ngũ chuyên gia, cố vấn sẽ sát cánh đồng hành, gọt giũa và hoàn thiện ý tưởng cùng các đội thi. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên, những dự án có tính khả thi cao sẽ được trực tiếp kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các doanh nghiệp lớn.

Từ đây, các ý tưởng tiềm năng sẽ được tiếp sức bằng các nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách và lồng ghép vào các nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh để tiếp tục vòng đời phát triển sau cuộc thi.

Việc dồn lực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp không phải là một bước đi tự phát, mà nằm trong tầm nhìn chiến lược dài hạn của Hưng Yên về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Chỉ trong tháng 7/2026, UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai kế hoạch mang tính định hướng bản lề: Kế hoạch số 277/KH-UBND (ngày 11/7) và Kế hoạch số 294/KH-UBND (ngày 27/7). Các văn bản này đều kiên định một mục tiêu: Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững.

Chuyên gia, cố vấn trực tiếp trao đổi, góp ý, hướng dẫn các đội, nhóm lên ý tưởng, phát triển dự án - Ảnh: LH.

Đặc biệt, định hướng của tỉnh lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực; dữ liệu làm tài nguyên; người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và hiệu quả phát triển làm thước đo. Nhờ tư duy quản lý đồng bộ này, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp không còn là những mảnh ghép rời rạc, mà được đặt vào bức tranh tổng thể gắn với Quy hoạch tỉnh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự đồng bộ từ chính sách vĩ mô đến hành động cụ thể, hệ sinh thái khởi nghiệp Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lớn. Yêu cầu đặt ra giờ đây không chỉ là khơi dậy ý tưởng, mà là ươm mầm nên một môi trường đủ tốt để những ý tưởng ấy đơm hoa kết trái, hình thành nên những mô hình kinh doanh và doanh nghiệp đột phá cho tương lai.