'Từ Thiên thai đến Ở trọ…': Hành trình kết nối âm nhạc Văn Cao và Trịnh Công Sơn

Chương trình được xây dựng như một hành trình từ những cõi mộng Thiên thai đến chốn trần gian Ở trọ, kết nối hai thế giới âm nhạc khác biệt nhưng cùng giàu giá trị nhân văn.

Từ Thiên thai đến Ở trọ… do NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật; NSND Trần Bình đảm nhiệm tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn, cùng sự dẫn dắt của MC Chiến Thắng.

Đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ: Mỹ Linh, Bằng Kiều, Đức Tuấn, Đào Tố Loan, Hà Lê, Bảo Yến, Viết Danh, Lô Thủy; cùng Nhóm Thời Gian, Nhóm Phương Nam, Vũ đoàn Mây, Vũ đoàn Đương đại và Dàn nhạc Semi-Classic.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc

NSND Trần Bình, tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn chương trình cho biết, ý tưởng của chương trình bắt đầu từ sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng âm nhạc lớn. Nếu nhạc sĩ Văn Cao đưa người nghe qua những cõi mộng giàu chất trữ tình, lãng mạn và những bản trường ca hào hùng về dân tộc, thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gợi mở những suy tư về thân phận con người, tình yêu và cuộc sống chốn nhân gian. Hai phong cách khác biệt cùng gặp nhau ở những giai điệu vượt thời gian, ca từ giàu tính nhân văn và những rung động sâu sắc về con người, tình yêu, quê hương, đất nước.

Từ âm nhạc Văn Cao

Phần I dành cho những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Văn Cao, gồm Thiên thai, Suối mơ, Bến xuân, Cung đàn xưa, Trương Chi, Đàn chim Việt, Làng tôi - Ngày mùa, Trường ca Sông Lô và Mùa xuân đầu tiên.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan thể hiện hai tác phẩm Bến xuân và Trường ca Sông Lô. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt khi được thể hiện hai ca khúc với những sắc thái khác nhau, từ chất trữ tình, lãng mạn đến âm hưởng hào hùng, giàu tình yêu quê hương, đất nước.

Nghệ sĩ Đào Tố Loan thể hiện hai tác phẩm Bến xuân và Trường ca Sông Lô. Ảnh: BTC cung cấp

“Với tôi, âm nhạc Văn Cao luôn có một sức hút rất riêng. Tôi mong muốn qua phần thể hiện của mình, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc Văn Cao và những rung động mà ông gửi gắm qua từng tác phẩm”, ca sĩ Đào Tố Loan chia sẻ.

Đến không gian nhạc Trịnh

Phần II mở ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn với những ca khúc quen thuộc được làm mới như Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Xin mặt trời ngủ yên, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Biển nhớ, Mưa hồng, Phôi pha...

Ca sĩ Hà Lê sẽ thể hiện hai ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội và Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Anh cho biết tham gia chương trình là một trải nghiệm đặc biệt khi được thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một đêm nhạc tôn vinh hai tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Hà Lê cho biết tham gia chương trình là một trải nghiệm đặc biệt. Ảnh: BTC cung cấp

“Được hát những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một chương trình dành cho âm nhạc của ông là một niềm vui và cũng là trách nhiệm đối với người nghệ sĩ. Với Nhớ mùa thu Hà Nội và Huế - Sài Gòn - Hà Nội, tôi muốn giữ được tinh thần, cảm xúc vốn có của tác phẩm, đồng thời tìm kiếm một cách thể hiện phù hợp với màu sắc âm nhạc của mình”, ca sĩ Hà Lê chia sẻ.

Với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc, vũ đoàn và Dàn nhạc Semi-Classic, Từ Thiên thai đến Ở trọ… kết hợp âm nhạc với nghệ thuật múa đương đại, tạo nên một không gian sân khấu mới cho những sáng tác của hai nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn.

Chương trình là hành trình đi qua hai thế giới âm nhạc, từ những miền mộng tưởng, lãng mạn đến những suy tư về con người và cuộc sống, qua đó giới thiệu những tác phẩm đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trong một cách thể hiện mới.