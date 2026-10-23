'Tủ thiện nguyện 0 đồng' và một cách gieo mầm tử tế ở trường học

Bắt nguồn từ sự thấu cảm và tinh tế bảo vệ lòng tự trọng

Mô hình "Tủ thiện nguyện 0 đồng" được đặt trang trọng ngay tại một góc sân Trường THPT Bình Tân hiện tại không phải tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ chính sự quan sát tỉ mỉ và tình yêu thương của các thầy cô giáo khi quan sát các em đến trường mỗi ngày.

Ở “Tủ thiện nguyện 0 đồng”, quy trình cho nhận được vận hành mở và linh động, từng món đồ được đặt vào với tấm lòng sẻ chia từ người gửi và lấy đi với sự trân trọng, biết ơn từ người nhận.

Không qua bất cứ thủ tục nào, đối tượng nhận những món đồ yêu thương có thể các em học sinh, phụ huynh hoặc bất cứ cán bộ công nhân viên nào ở trường. Chính điều đó đã giúp xóa bỏ mọi rào cản để yêu thương được san sẻ và nhân rộng ra hơn qua từng hành động ý nghĩa.

Các em học sinh Trường THPT Bình Tân hưởng ứng mô hình "Tủ thiện nguyện 0 đồng".

Để sự tử tế trao đi được trọn vẹn nhất có thể, mô hình đặc biệt chú trọng ở cách từng món đồ được trao đi. Trăn trở lớn nhất của nhà trường là làm sao để sự hỗ trợ không vô tình biến thành "sự ban ơn", vì đối tượng nhận chủ yếu là các em học sinh đang ở độ tuổi có tâm hồn nhạy cảm.

Thầy Nguyễn Hải Đăng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân nhấn mạnh: "Nhà trường rất cân nhắc để sự sẻ chia ở đây không làm các em có những mặc cảm. Vì vật dụng đã được để sẵn trong tủ, các em học sinh có thể tận dụng những khoảng thời gian phù hợp, nếu có nhu cầu thì chủ động đến nhận đồ".

Chính vì vậy, quy trình tuyển chọn vật phẩm cũng có phần khắt khe, những món đồ gửi tặng ở tủ đều phải được đảm bảo vẫn còn sử dụng tốt và được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, đối với vật phẩm là quần áo phải đảm bảo đã qua giặt ủi kỹ càng, tươm tất trước khi được gửi đến tay người nhận. Chính sự chỉn chu ấy là lời tôn trọng chân thành nhất gửi đến người nhận.

Từng món vật phẩm được xử lý cẩn thận, tươm tất trước khi gửi tặng lại cho nhữung người dùng sau.

Cầu nối xóa nhòa khoảng cách

Chiếc tủ nhỏ đã nhanh chóng trở thành sợi dây gắn kết kỳ diệu giữa các thế hệ học sinh Bình Tân. Từ những lo ngại ban đầu về việc cạn kiệt nguồn vật phẩm, chiếc tủ nay luôn đầy ắp nhờ sự chung tay của phụ huynh và các em học sinh.

Chính nhờ sự tinh tế đó, em Võ Nguyễn Thùy An (Học sinh lớp 12) cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí học đường: "Khi ghé tới đây, em mới cảm nhận được sự ấm áp của nhà trường mình dành cho các bạn. Những bạn đến đây nhận đồ thì không cảm thấy bị ngại ngùng hay tự ti. Điều này giúp cho em cảm thấy được là em và các bạn trong trường trở nên gần gũi với nhau hơn mà không còn khoảng cách nào nữa".

Ở chiều ngược lại, những người "cho đi" cũng nhận về vô vàn niềm vui. Trực tiếp gói ghém những quyển tập, chiếc cặp mang tặng, nữ sinh Lâm Thị Kim Anh (Lớp 10C12) cho rằng: "Từ những cuốn vở trắng, cặp, sách giáo khoa... đều là nguồn động viên to lớn. Tủ thiện nguyện 0 đồng cũng là cách để nhắc nhở chúng em biết đồng cảm, sẻ chia với các bạn của mình".

Dù cho hay nhận, các em học sinh khi đến với "Tủ đồ thiện nguyện 0 đồng" đều mang một tấm lòng ấm áp vì cảm nhận được mọi khoảng cách được xoá bỏ.

Để mô hình mang tính bền vững, nhà trường đã giao việc quản lý tủ cho Đoàn Thanh niên và xây dựng kế hoạch xuyên suốt năm học. Tùy từng thời điểm, tủ thiện nguyện sẽ có những đợt cao điểm như khai giảng hay Tết âm lịch, trường sẽ có những kế hoạch cụ thể hơn. Thời gian tới, trường dự kiến sẽ tiếp nhận thêm tài liệu ôn thi, truyện đọc, dụng cụ thể thao, đồng thời kết nối để chuyển vật phẩm dư thừa đến học sinh vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp với "Tủ thiện nguyện 0 đồng" ngay trong khuôn viên Trường THPT Bình Tân

Đúng như kỳ vọng của ban giám hiệu, "Tủ thiện nguyện 0 đồng" không chỉ là một gian hàng vật chất, mà đã thực sự trở thành trạm dừng chân của lòng nhân ái, nơi dung dưỡng một môi trường giáo dục nhân văn ngay từ những hành động nhỏ bé và giản dị nhất.