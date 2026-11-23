Tối 22/11, đêm Chung kết và Trao giải "Sao Mai 2026" diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tranh tài của 6 giọng ca xuất sắc nhất. Các thí sinh biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc MUCA, dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Vượt qua 5 đối thủ, Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) giành giải Nhất với phần trình diễn Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết hòn đá vọng phu.

Nguyễn Đỗ Khánh An trình diễn ca khúc Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết hòn đá vọng phu. Trước đó, nữ thí sinh lần lượt thể hiện Phật quang phổ chiếu (Liveshow 1), Đêm ả đào (Liveshow 2), Cõng mẹ về trời (Liveshow 3), liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết - Chiều Phủ Tây Hồ (Liveshow 4), Phong nữ kết hợp làn chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn (Liveshow 5) và Nhớ quê (Liveshow 6). Những lựa chọn âm nhạc mang đậm chất liệu truyền thống góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Khánh An trong hành trình chinh phục giải Nhất "Sao Mai 2026".

Nguyễn Đỗ Khánh An nhận giải Nhất 'Sao Mai 2026' trong đêm Chung kết và Trao giải.

Hai giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng (SBD 020) và Hoàng Thu Hà (SBD 001). Trong đêm Chung kết, Hải Đăng trình diễn Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An, trong khi Thu Hà lựa chọn Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly.

Ba giải Ba được trao cho Mai Thu Hương (SBD 002), Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) và Nguyễn Mộc An (SBD 008). Cả ba mang đến những màu sắc âm nhạc riêng qua các tiết mục lần lượt là Hồ thiêng, Người Hà Nội và Hà Tĩnh mình thương.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Đỗ Hải Đăng tiếp tục được vinh danh với giải "Sol Vàng" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đoàn Linh (SBD 005) giành giải "Khán giả bình chọn" thông qua nền tảng VTVgo, đồng thời nhận giải "Phong cách" cùng Phạm Hải Anh (SBD 017).

Hai giải "Triển vọng" thuộc về Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) và Kim Jea Bin (SBD 010). Trong khi đó, H'Vi Ktla (SBD 003) nhận giải "Ấn tượng" và tặng thưởng của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng tại Chung kết "Sao Mai 2026".

Trước lễ trao giải, 10 thí sinh dừng bước ở các liveshow trở lại sân khấu, cùng trình diễn ca khúc Khát khao âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Cả 16 thí sinh tham dự vòng Chung kết toàn quốc đều được trao giấy chứng nhận.

Khép lại mùa giải, "Sao Mai 2026" trao tổng cộng 14 giải thưởng cho 11 thí sinh. Trải qua sáu liveshow và một đêm Gala tại Thanh Hóa, cuộc thi tiếp tục là sân khấu để các giọng ca trẻ thể hiện tài năng, cá tính âm nhạc và đến gần hơn với công chúng.