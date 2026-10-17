Tư thế ngủ nào tốt cho cột sống?

Lối sống ít vận động, ngồi lâu và thường xuyên sử dụng thiết bị công nghệ có thể ảnh hưởng đến vùng cổ và lưng. Bên cạnh thói quen sinh hoạt, tư thế ngủ cũng là yếu tố đáng lưu ý.

Trong cuộc phỏng vấn với HT Lifestyle, bác sĩ Arjun Dhawale, Phó giám đốc phụ trách phẫu thuật cột sống chỉnh hình tại Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation, Ấn Độ, đã giải thích những lợi ích của tư thế nằm ngửa và nằm nghiêng.

Nằm ngửa hay nằm nghiêng tốt hơn?

Theo bác sĩ Arjun, cả hai tư thế ngủ trên đều tốt. Điều quan trọng là bạn cần ngủ đủ giấc, ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Việc lựa chọn tư thế còn phụ thuộc vào thói quen, sở thích và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Open đã xem xét mối liên hệ giữa tư thế ngủ và các vấn đề về cột sống. Một số kết quả cho thấy tư thế ngủ có thể liên quan đến tình trạng đau và cứng lưng khi thức dậy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần thêm bằng chứng để xác định tư thế ngủ nào tốt nhất cho tất cả mọi người.

Tư thế ngủ nghiêng được đánh giá tốt cho cột sống. Ảnh: AI

“Nếu đã mắc các vấn đề cột sống như bệnh đĩa đệm cột sống thắt lưng hoặc hẹp ống sống, nằm nghiêng có thể giúp người bệnh nghỉ ngơi thoải mái hơn. Khi cột sống ở tư thế nằm nghiêng, không gian dành cho các dây thần kinh sẽ rộng hơn so với khi nằm ngửa”, bác sĩ Arjun giải thích.

Nghiên cứu tại Mỹ cũng cho thấy chất lượng đệm có thể ảnh hưởng đến tình trạng đau lưng. Một tổng quan nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Health cho thấy loại đệm có khả năng nâng đỡ phù hợp có thể cải thiện sự thoải mái và giảm đau ở một số người bệnh. Chúng ta cũng không nên cố duy trì một tư thế nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu.

Lưu ý khi thay đổi tư thế ngủ

Bác sĩ Arjun khuyến cáo mọi người nên tránh vặn xoắn lưng khi xoay người, bởi động tác này có thể khiến cơn đau cột sống nặng hơn ở người đã có bệnh lý từ trước. Thay vào đó, bạn hãy xoay cả vai và hông cùng lúc để giữ lưng thẳng khi chuyển tư thế.

Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác đau lưng, cứng cổ hoặc tê bì tay chân, bạn nên chú ý đến tư thế ngủ và mức độ nâng đỡ của đệm, gối. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Nhìn chung, không có tư thế ngủ nào phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là chọn tư thế giúp cơ thể thoải mái, hạn chế đau nhức và bảo đảm ngủ đủ giấc.