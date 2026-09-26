Tư thế ngồi trẻ rất thích, cha mẹ vẫn cần lưu ý điều này

Ngồi chữ W giúp trẻ giữ thăng bằng dễ dàng và khá phổ biến ở lứa tuổi mầm non. Ảnh: Zhihu.

Nhiều trẻ nhỏ có thói quen ngồi bệt trên sàn với hai đầu gối hướng ra trước, hai cẳng chân và bàn chân đặt sang hai bên hông, tạo thành hình giống chữ W. Tư thế này thường xuất hiện khi trẻ chơi đồ chơi, xem sách hoặc ngồi trên sàn trong thời gian dài. Đây là tư thế thường gặp ở trẻ trước tuổi đi học và có thể khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Trên thực tế, một số cảnh báo cho rằng ngồi chữ W có thể khiến trẻ bị chân chữ X, mũi chân hướng vào trong, bàn chân bẹt, tổn thương khớp háng hoặc yếu cơ trung tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có chưa đủ để khẳng định những tác hại này do tư thế ngồi gây ra.

Lý do trẻ thích ngồi chữ W

Trẻ nhỏ có phạm vi vận động khớp rộng hơn người trưởng thành. Một số trẻ có xu hướng xoay đùi vào trong dễ dàng, đồng thời tư thế ngồi chữ W tạo ra một nền đỡ rộng ở hai bên cơ thể. Nhờ đó, trẻ có thể giữ thăng bằng mà không cần dùng quá nhiều sức.

Điều này đặc biệt thuận lợi với trẻ đang phát triển các kỹ năng vận động. Khi ngồi chữ W, trẻ không phải sử dụng quá nhiều cơ ở vùng bụng, lưng và hông để duy trì thăng bằng. Vì vậy, trẻ có thể tập trung hơn vào việc chơi, với lấy đồ vật hoặc thao tác bằng hai tay.

Với trẻ, đây vì thế có thể là tư thế thuận tiện, vững và ít tốn sức, đặc biệt khi đang tập trung chơi đồ chơi trên sàn. Việc trẻ thường xuyên chọn tư thế này không nhất thiết đồng nghĩa với một thói quen xấu.

Ngồi chữ W cũng thường xuất hiện cùng tình trạng trẻ đi với mũi chân hướng vào trong. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tư thế ngồi đã gây ra tình trạng trên. Đặc điểm phát triển của xương đùi có thể khiến trẻ vừa dễ xoay chân vào trong, vừa cảm thấy thoải mái khi ngồi chữ W.

Tác hại khi trẻ ngồi chữ W thường xuyên?

Tư thế chữ W thường bị cho là có thể làm biến dạng chân, ảnh hưởng đến khớp háng hoặc khiến trẻ chậm phát triển vận động. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đủ chắc chắn để khẳng định chỉ riêng việc ngồi chữ W gây tổn thương lâu dài cho hông, đầu gối hoặc cột sống.

Do đó, cha mẹ không cần hoảng loạn và vội vàng cố ép trẻ thay đổi tư thế mỗi khi thấy con ngồi chữ W. Có thể nhẹ nhàng khuyến khích trẻ thay đổi tư thế, chẳng hạn ngồi xếp bằng, duỗi chân về phía trước, ngồi nghiêng hoặc ngồi ghế thấp.

Điều quan trọng hơn là quan sát khả năng vận động tổng thể. Nếu trẻ có thể tự đứng lên, đi, chạy, nhảy bình thường, dễ dàng thay đổi tư thế và không đau, việc thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngồi chữ W chưa phải lý do để quá lo lắng.

Ngược lại, nếu trẻ đau ở hông, đầu gối hoặc chân, đi khập khiễng, thường xuyên vấp ngã, khó thay đổi tư thế, vận động kém hơn rõ rệt so với bạn bè hoặc hai bên chân có sự khác biệt bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá. Những dấu hiệu này đáng lưu ý hơn bản thân tư thế ngồi chữ W.