Từ thay đổi tư duy sản xuất...

Đến thăm mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của ông Cao Duy Thuận ở thôn Đồng Xuân, xã Đồng Lê, có thể thấy rõ sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì chăn nuôi theo phương thức truyền thống, ông Thuận lựa chọn áp dụng quy trình chăn nuôi lợn hữu cơ theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Quế Lâm, đơn vị có kinh nghiệm phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, được chính quyền địa phương kết nối.

Ông Cao Duy Thuận chia sẻ, việc tham gia mô hình giúp gia đình yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. Từ con giống, hướng dẫn kỹ thuật đến đầu ra sản phẩm đều được doanh nghiệp cam kết theo hợp đồng ký kết từ đầu. Nhờ đó, người chăn nuôi có điều kiện chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, hạn chế những rủi ro thường gặp về thị trường, đồng thời tập trung thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Không dừng lại ở chăn nuôi lợn, ông Thuận còn phát triển vườn cây ăn quả, trong đó có bưởi da xanh được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ. Từ những kết quả bước đầu, ông Thuận dự định tiếp tục mở rộng quy mô đàn lợn và diện tích cây trồng hữu cơ trong thời gian tới.

Mô hình nuôi gà giống Ai Cập của ông Nguyễn Trần Long, xã Nam Gianh hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao - Ảnh: X.P

Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lê Phan Xuân Tuyên cho biết, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, giai đoạn 2026-2030, phát triển nông nghiệp hữu cơ được xã Đồng Lê xác định là một trong hai đề án kinh tế trọng điểm. Địa phương hướng đến xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Tại xã Nam Gianh, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và hữu cơ cũng đang khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, từng bước thay đổi tập quán sản xuất. Theo bà Lê Minh Phương, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nam Gianh, chính sách được thực hiện theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư đối với các hộ đáp ứng điều kiện về chuồng trại, nhân lực, kỹ thuật và được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định. Trong đó, mô hình nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học có quy mô tối thiểu 500 con; mô hình nuôi lợn theo hướng hữu cơ có quy mô từ 20-50 con lợn thịt. Việc không giới hạn số lượng mô hình tạo điều kiện để các hộ đủ điều kiện chủ động đăng ký, đầu tư và mở rộng sản xuất.

Từ chính sách hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ dân đã tích cực tìm hiểu, tiếp cận các phương thức chăn nuôi mới. Tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Trần Long với mô hình nuôi 500 con gà giống Ai Cập sử dụng đệm lót sinh học. Ông Long chia sẻ, nhờ áp dụng phương pháp này, chất thải được xử lý ngay tại nền chuồng, góp phần hạn chế mùi hôi, giảm lượng nước thải và công lao động. Môi trường chăn nuôi khô ráo, sạch sẽ cũng tạo điều kiện thuận lợi để đàn gà sinh trưởng, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cùng với đó, hộ bà Nguyễn Thị Huyền đầu tư chăn nuôi 77 con lợn theo hướng hữu cơ, chú trọng vệ sinh chuồng trại, quy trình chăm sóc và phòng bệnh. Việc quan tâm đến điều kiện chăn nuôi và chất lượng vật nuôi thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, từ sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang từng bước áp dụng kỹ thuật, hướng đến nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Từ những mô hình cụ thể ở Đồng Lê và Nam Gianh cho thấy, khi được tiếp cận thông tin, hướng dẫn kỹ thuật và có phương án tiêu thụ phù hợp, người dân có thêm cơ sở để mạnh dạn đầu tư, giảm dần sự phụ thuộc vào phương thức sản xuất truyền thống. Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, người dân cần kiên trì thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính minh bạch trong sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Và thực tiễn đã chứng minh, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững trước hết phải bắt đầu từ sự đổi mới trong tư duy của người nông dân. Khi người dân chủ động học hỏi, dám thay đổi tập quán sản xuất và biết liên kết với doanh nghiệp, những giá trị mới sẽ từng bước được hình thành. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, đa giá trị, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.