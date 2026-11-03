Từ thao trường, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo

Từ những yêu cầu cụ thể trên thao trường, anh đã kiên trì nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến phục vụ huấn luyện. Đằng sau những giải thưởng là cách anh chọn cống hiến: bắt đầu từ công việc hằng ngày, tìm cách làm tốt hơn để đồng đội thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Sáng kiến từ thực tiễn thao trường

Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, Tạ Văn Hiếu sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Sau quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, anh được điều động về công tác tại Trung đoàn Bộ binh 692, đơn vị mang danh hiệu “Đoàn Thanh Xuyên”. Trải qua quá trình công tác, từ nhiệm vụ trợ lý tham mưu đến cương vị Đại đội trưởng hiện nay, Hiếu luôn gắn việc học hỏi, rèn luyện với yêu cầu thực tế của đơn vị.

Người sĩ quan trẻ luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, gắn việc học hỏi, rèn luyện với yêu cầu thực tế của đơn vị. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong quá trình huấn luyện, Hiếu thường chú ý đến những bất cập nảy sinh trong thực tế, từ đó tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc. Những quan sát cụ thể trên thao trường trở thành cơ sở để anh vận dụng kiến thức đã học, nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm phục vụ đơn vị.

“Tôi nghĩ rằng sáng kiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Điều quan trọng là xuất phát từ yêu cầu thực tế của đơn vị, xác định được vấn đề cần giải quyết và kiên trì tìm cách làm phù hợp. Với tôi, nghiên cứu, cải tiến cũng là một cách để vận dụng kiến thức đã học vào công việc, đóng góp thiết thực hơn cho nhiệm vụ chung”, Hiếu chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, năm 2023, Hiếu nghiên cứu, chế tạo “Thiết bị điều khiển bia chạm đổ”. Sáng kiến xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả huấn luyện bắn súng, giúp việc nhận biết kết quả bắn trực quan hơn. Sản phẩm đoạt giải Nhất tại hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ cấp Trung đoàn và cấp Sư đoàn. Kết quả ấy tiếp thêm động lực để người sĩ quan trẻ tiếp tục nghiên cứu.

“Khi một ý tưởng được hoàn thiện thành sản phẩm có thể phục vụ huấn luyện, tôi có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu. Tôi mong muốn những gì mình làm phải có ích cho đơn vị, giúp công việc của cán bộ, chiến sĩ đạt hiệu quả tốt hơn”, anh bày tỏ.

Năm 2024, Hiếu tiếp tục nghiên cứu thiết bị “Đóng bánh thuốc nổ đất”, phục vụ công tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Sáng kiến đoạt giải Nhì cấp Trung đoàn và cấp Sư đoàn. Đến năm 2025, thiết bị hỗ trợ ngắm bia chỉ đỏ của anh đoạt giải Nhì cấp Trung đoàn và giải Khuyến khích cấp Sư đoàn.

Đại úy Tạ Văn Hiếu (thứ hai từ trái sang) nhận giải sáng kiến thiết bị hỗ trợ ngắm bia chỉ đỏ cấp Trung đoàn năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ba năm, ba sáng kiến với những mục đích khác nhau nhưng cùng bắt nguồn từ yêu cầu thực tế của đơn vị. Với Hiếu, nghiên cứu không phải công việc tách rời nhiệm vụ thường ngày. Những gì anh quan sát, những yêu cầu đặt ra trong huấn luyện và công tác chuyên môn đều có thể trở thành gợi ý cho một cách làm mới.

Các sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Sư đoàn Bộ binh 301 công nhận, đưa vào ứng dụng trong huấn luyện. Những sản phẩm này cũng được báo cáo lên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để xem xét ứng dụng tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang Thủ đô.

“Tôi xác định bản thân còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều. Mỗi sáng kiến được công nhận là niềm vui, nhưng cũng nhắc mình phải tiếp tục cố gắng, không bằng lòng với những gì đã làm được. Tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đóng góp nhiều hơn cho đơn vị”, Hiếu bộc bạch.

Gương mẫu trên cương vị người chỉ huy

Không chỉ tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến phục vụ huấn luyện, Tạ Văn Hiếu còn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ huy đơn vị. Trên cương vị Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 9, anh trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nền nếp, kỷ luật của đơn vị. Cương vị người chỉ huy đòi hỏi anh không chỉ vững chuyên môn, mà còn phải sâu sát, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm và biết gắn kết tập thể.

Với người chỉ huy, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ, mà còn ở cách ứng xử, đồng hành cùng đồng đội. Anh chia sẻ: “Người cán bộ trước hết phải gương mẫu trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật và có trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao. Khi bản thân làm việc nghiêm túc, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng đồng đội, sự tin tưởng sẽ được xây dựng từ những việc làm cụ thể hằng ngày”.

Đại úy Tạ Văn Hiếu duy trì đơn vị hội thao nội dung điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tinh thần tự học, tự rèn của Hiếu còn thể hiện qua các hội thi, hội giảng chuyên môn. Năm 2023 và 2024, anh đạt giải Ba Hội thi cán bộ Trung đội Bộ binh – Binh chủng giỏi; năm 2024 đạt giải Ba Hội giảng cán bộ. Ba năm liên tiếp (từ 2023 đến 2025), anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều năm được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cùng với những kết quả trong công tác chuyên môn, Hiếu còn được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu và vừa được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Đây là những ghi nhận xứng đáng với quá trình phấn đấu của người sĩ quan trẻ.

Vượt lên trên những sáng kiến và danh hiệu đạt được, điều Đại úy Tạ Văn Hiếu hướng tới là khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, làm tốt hơn công việc của người chỉ huy, góp phần cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Trên hành trình ấy, mỗi trải nghiệm từ thao trường đến công tác quản lý đều là cơ hội để anh tiếp tục học hỏi, trưởng thành và cống hiến.