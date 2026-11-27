Nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Chiêm giới thiệu và truyền dạy đàn tính tẩu cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Quỳnh Nhai.

Tại bản Tông, phường Chiềng An, tiếng pí Thái được gìn giữ qua những người thợ vẫn ngày ngày miệt mài với công việc chế tác nhạc cụ. Từ những thân cây được lựa chọn trên đồi, qua bàn tay khéo léo và kinh nghiệm của người thợ, những cây pí mang âm sắc riêng dần thành hình. Ông Quàng Văn Pậu, bản Tông, phường Chiềng An, cho biết: Nguyên liệu làm pí phải được lựa chọn kỹ từ trên đồi. Sau khi tìm được cây phù hợp, người thợ tiếp tục gia công thân pí, làm các bộ phận bằng đồng hoặc kim loại, đục lỗ và lắp ráp. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận để nhạc cụ có âm vang trong trẻo, đúng âm sắc.

Từ những vật liệu gần gũi với núi rừng, người Thái đã sáng tạo nên nhiều loại nhạc cụ mang âm hưởng riêng. Bên cạnh pí, khèn bè với những ống nứa ghép lại thường xuất hiện trong các điệu múa hát và sinh hoạt cộng đồng. Đàn tính tẩu lại gắn bó với các làn điệu Then của người Thái trắng, theo lời hát, tiếng đàn đưa những câu chuyện về cuộc sống, con người và bản làng đến với người nghe.

Nếu nhạc cụ của người Thái gắn với những thanh âm mềm mại, thì khèn Mông lại mang đến âm hưởng riêng của núi rừng. Với đồng bào Mông ở xã Vân Hồ, tiếng khèn có mặt trong những ngày hội, dịp vui và cả các nghi lễ truyền thống. Để thổi được một bài khèn, người chơi phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài, làm chủ hơi thở và phối hợp nhịp nhàng các động tác. Ông Tráng A Lứ, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, chia sẻ: Thổi khèn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, từ tai, mắt đến các ngón tay, ngón chân và hơi thở. Hơi thở phải đều, được điều khiển tốt thì tiếng khèn mới hay.

Truyền dạy nghệ thuật thổi khèn Mông tại xã Tà Xùa.

Cùng với khèn, đàn môi và kèn lá cũng là những nhạc cụ quen thuộc trong đời sống đồng bào Mông. Không cầu kỳ về cấu tạo, những nhạc cụ này tạo nên âm thanh gần gũi, gắn với sinh hoạt và tình cảm của đồng bào. Từ tiếng khèn vang vọng trong ngày hội đến âm thanh nhỏ nhẹ của đàn môi, kèn lá, mỗi loại đều có cách biểu đạt riêng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc dân gian.

Với người Mường, tiếng đuống (đâm đuống) lại bắt nguồn từ chính hoạt động lao động thường ngày. Từ chiếc cối giã gạo quen thuộc, những chiếc chày được gõ xuống theo nhịp, hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên âm thanh rộn ràng trong những dịp sinh hoạt cộng đồng. Cùng với chiêng, trống gỗ, cò kè và sáo ôi, tiếng đuống tái hiện một phần đời sống lao động, những cuộc vui và nét sinh hoạt văn hóa của người Mường.

Dù có cấu tạo, âm sắc và cách diễn tấu khác nhau, các loại nhạc cụ đều bắt nguồn từ đời sống của mỗi cộng đồng. Có nhạc cụ được tạo nên từ nguyên liệu núi rừng, có loại gắn với lao động sản xuất, có loại theo con người trong những dịp lễ hội, sinh hoạt. Nhạc sĩ Trần Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Sơn La, chia sẻ: Mỗi dân tộc trong tỉnh đều có bản sắc văn hóa riêng, thể hiện rõ qua sự phong phú và độc đáo của các loại nhạc cụ. Để phát huy giá trị của kho tàng này, cần có những giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để những người am hiểu nhạc cụ truyền thống phát huy vốn kiến thức, kinh nghiệm và truyền dạy cho thế hệ trẻ, hạn chế nguy cơ mai một.

Sơn La là nơi 12 dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng góp vào bức tranh văn hóa chung những sắc màu và thanh âm riêng. Tiếng pí, tiếng khèn, tiếng đàn tính hay nhịp đuống vẫn hiện diện trong đời sống, qua những người thợ cần mẫn chế tác, những nghệ nhân say mê diễn tấu và các hoạt động văn hóa ở bản làng. Giữ gìn những nhạc cụ ấy cũng là gìn giữ cách cha ông từng sống, lao động, sáng tạo và gửi gắm tình cảm vào âm nhạc, để những thanh âm dân gian tiếp tục ngân lên trong cuộc sống hôm nay.