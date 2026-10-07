Từ tháng 7/2027: Trạm sạc xe điện áp dụng quy chuẩn mới

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 61/2026/TT-BCT, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo Thông tư 61/2026/TT-BCT, trạm sạc xe điện phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, thiết bị bảo vệ và bố trí khu vực vận hành theo QCVN 32:2026/BCT. Ảnh minh họa.

Trạm đang hoạt động phải rà soát trong 6 tháng

Theo quy định mới, các trạm sạc thuộc phạm vi điều chỉnh đã được đưa vào hoạt động trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải rà soát mức độ đáp ứng các yêu cầu an toàn trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/7/2027.

Những nội dung chưa đáp ứng Quy chuẩn phải được khắc phục trong thời hạn tối đa 24 tháng. Riêng các nguy cơ có thể gây mất an toàn trực tiếp phải được xử lý ngay. Theo quy chuẩn, đây là những tình trạng có thể gây mất an toàn nếu tiếp tục vận hành, như điện giật, cháy, nổ, mất ổn định kết cấu hoặc hư hỏng phương tiện, hệ thống điện.

Khi phát hiện nguy cơ, chủ sở hữu hoặc đơn vị vận hành phải cảnh báo, ngừng hoạt động hoặc cô lập khu vực bị ảnh hưởng để khắc phục. Nếu không thể cô lập an toàn, toàn bộ trạm sạc phải ngừng vận hành. Chỉ sau khi sự cố được xử lý và kiểm tra bảo đảm an toàn, phần bị ảnh hưởng mới được đưa vào hoạt động trở lại.

Yêu cầu an toàn trong vận hành trạm sạc

QCVN 32:2026/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trụ sạc và trạm sạc xe điện. Trong đó, trụ sạc phải có các chức năng bảo vệ quá dòng, quá điện áp, thấp điện áp, ngắn mạch và tự động ngắt khi xảy ra sự cố.

Tại khu vực sạc, thiết bị phải được bố trí để không cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ. Khu vực này phải có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện, hướng dẫn thao tác, thông tin hỗ trợ khẩn cấp và dấu hiệu phân định vị trí sạc. Với trạm ngoài trời, hệ thống phải có giải pháp hạn chế đọng nước tại khu vực chân móng và đấu nối.

Trạm sạc cũng phải có thiết bị hoặc cơ cấu ngắt điện khẩn cấp ở vị trí dễ tiếp cận. Sau khi nguồn điện được ngắt, việc cấp điện trở lại chỉ được thực hiện khi đã xác định nguyên nhân sự cố, loại trừ nguy cơ mất an toàn và có quyết định đóng điện của người chịu trách nhiệm.

Quy chuẩn cũng yêu cầu các thông tin kỹ thuật cơ bản phải được cung cấp để người sử dụng tiếp cận trước khi sạc. Tùy cấu hình, thông tin tối thiểu gồm công suất, dải điện áp và dòng điện, loại đầu nối, chế độ sạc, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn.

Về khả năng dùng chung, trạm sạc phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với những phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối, chế độ sạc và cấu hình mà trạm hỗ trợ. Việc lựa chọn công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm không được làm ảnh hưởng đến các chức năng bảo vệ an toàn của hệ thống.

Với các trạm đã khởi công trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư phải rà soát phần thiết kế chưa thi công và đánh giá phần đã thi công. Trạm chỉ được nghiệm thu, đưa vào vận hành khi đáp ứng các điều kiện theo Quy chuẩn.

Thông tư 61/2026/TT-BCT đặt ra một khung yêu cầu kỹ thuật chung đối với hạ tầng sạc xe điện, từ thiết kế, lắp đặt đến vận hành, an toàn và khả năng tương thích.